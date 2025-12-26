Für Hundebesitzer ist der Jahreswechsel oft mit gemischten Gefühlen verbunden. Während draußen gefeiert wird, zittern drinnen vierbeinige Familienmitglieder. Doch es gibt Wege, den Stress für Mensch und Hund spürbar – auch kurzfristig – zu reduzieren. Hundetrainerin Veronika Kaiser bietet kostenlose, telefonische Blitzberatung am 30. Dezember an.

Silvesterstress verstehen und ernst nehmen

Für viele Hunde bedeuten Knallgeräusche, Lichtblitze und der Geruch von Feuerwerk puren Stress. Hundetrainerin Veronika Kaiser von EmpaDog betont, wie wichtig es ist, diese Angst nicht zu bagatellisieren. Hunde reagieren individuell, doch eines ist immer gleich: Sie orientieren sich stark am emotionalen Zustand ihrer Bezugsperson. Bekannte Sofortmaßnahmen wie abgedunkelte Räume, laufendes Radio oder ein Rückzugsort fernab vom Trubel bleiben wichtige Grundlagen des Silvestermanagements.

Atemübungen: Ruhe beginnt beim Menschen

Auf den ersten Blick ungewöhnlich, erweist sich eine bewusste Atmung bei Herrchen und Frauchen als wirkungsvolles Werkzeug. Beim sogenannten Box-Atmen wird jeweils drei Sekunden eingeatmet, gehalten, ausgeatmet und wieder gehalten. Diese Technik beruhigt das Nervensystem, senkt den Stresspegel und stärkt die Selbstwahrnehmung. Die Entspannung überträgt sich auf den Hund, Fachleute sprechen von einer Co-Regulation. Ein ruhiger Mensch wirkt für den Hund unterstützend und gibt Sicherheit, gerade in Ausnahmesituationen wie der Silvesternacht.

Beschäftigung und kostenlose Beratung

Ergänzend helfen Anti-Stress-Spielzeuge wie Schleckmatten, Kauartikel oder ein Karton mit Zeitungspapier und versteckten Leckerlis. Sie fördern das Schnüffeln, Kauen und Schlecken, das lindert das Stressgefühl bei dem besten Freund des Menschen. Für Hundehaltende, die kurzfristig Unterstützung brauchen, bietet Veronika Kaiser am 30. Dezember 2025 kostenlose telefonische Blitzberatungen an. Die ehemalige Sozialarbeiterin verbindet klassisches Hundetraining mit Selbstreflexion und Bewusstseinsarbeit. Ihr Ansatz zeigt: Wer die eigene Stimmung reguliert, hilft auch seinem Hund, entspannter ins neue Jahr zu starten.

Silvestermanagement für Hundehaltende

Blitzberatungen von Hundetrainerin Veronika Kaiser (EmpaDog)

Dienstag, 30. Dezember 2025, 14–17 Uhr

Telefonisch & kostenlos (tarifabhängige Kosten möglich)

Tel.: +43 (0) 681/81 71 07 09

www.empadog.at