Simmering: Kunstfotos im Bezirksmuseum ausgestellt

Vielfalt im 11. Bezirk: Das Bezirksmuseum Simmering (Enkplatz 2) zeigt noch bis Freitag, 15. Dezember künstlerische Fotografien der Lichtbildnerin Barbara Essl. Titel der beeindruckenden Ausstellung: „Queer Moments in Lost Places“.

Das ausgestellte Fotomaterial entstand an „verlassenen Orten“ in Simmering, beispielsweise auf dem Friedhof der Namenlosen, in Werkshallen und in einem Abbruchhaus. Im Mittelpunkt der 23 Aufnahmen stehen „queere“ Menschen. Die Schau, die „im Zeichen gesellschaftlicher Vielfalt“ steht, kann freitags (14 bis 17 Uhr) sowie am 2. und 4. Sonntag im Monat (10 bis 12 Uhr) besichtigt werden. Der Eintritt ist frei!

Fotos in alten Fabriken und verlassenen Spitälern

Die Kärntner Künstlerin Barbara Essl, die ihre fotografische Ausbildung in Paris erhielt, reist seit Jahren durch Europa und hält dabei alte Fabriken, aufgelassene Spitäler und weitere nicht mehr genutzte Plätze („Lost Places“) fotografisch fest. „Queer Moments“ ist ein Projekt des Vereins „Queer Dance im Gemeindebau“. Weitere Infos: www.bezirksmuseum.at