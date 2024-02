Simmering: WAT krönt sich zum Badminton-Meister!

Nach fast 50 Jahren krönt sich WAT Simmering erneut zum Meister der 2. Badminton-Bundesliga. Ausschlaggebend war der souveräne 6:2-Triumph am Sonntag über BC Smash Graz.

Mit dem Erfolg über den Tabellenzweiten BC Smash Graz kann WAT Simmering in der Tabelle der 2. Badminton-Bundesliga nicht mehr eingeholt werden. Die Punkte für die Wiener holten Philipp Drexler und Vilson Vattanirappel in den Herreneinzeln, Katharina Hochmeir im Dameneinzel, das Herrendoppel Philipp Drexler/Vilson Vattanirappel, Verena Straus/Katharina Hochmeir im Damendoppel und das Mixed Andreas Schneider/Verena Straus.

Starspieler Pascal Cheng erwischt schlechten Tag

„Unsere Einzel Pascal Cheng und Vilson Vattanirappel haben nicht ihren besten Tag erwischt. Vilson konnte mit seiner Erfahrung das Match gegen seinen Gegner nach hohemn Rückstand noch drehen. Pascal hat das am Sonntag leider nicht geschafft“, erklärt Chef-Trainer Manuel Rösler. „Aber das ist an so einem Tag nicht wichtig. Wir waren mit Abstand das stärkste Team der Liga und haben verdient den Meistertitel gewonnen. Jetzt wird erstmal gefeiert.“