Für echte Sportskanonen auf vier Pfoten

Proteinriegel liegen im Trend – jetzt kommen auch vierbeinige Sportskanonen auf den Geschmack.

Die österreichische Tierfuttermarke THE GOODSTUFF bringt mit „SNACKSNACK“ einen proteinreichen Riegel für Hunde auf den Markt.

Protein-Power für unterwegs

Ob beim Training, auf einer langen Wanderung oder als kleine Belohnung zwischendurch: „SNACKSNACK“ soll aktive Hunde mit einer Extraportion Eiweiß versorgen. Der kompakte Riegel lässt sich leicht portionieren und findet auch in der kleinsten Gassitasche Platz. Eine Packung enthält zwei Riegel zu je 20 Gramm.

Die Rezeptur kombiniert fettarmes Hühnerfleisch mit Quinoa. Das von Natur aus getreidefreie Pseudogetreide besitzt einen niedrigen glykämischen Index. Zudem setzt THE GOODSTUFF auf Single Protein und verzichtet auf zugesetzten Zucker sowie künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe.

Bewusster Genuss im Napf

Was bei Herrchen und Frauchen längst zum Alltag gehört, erreicht zunehmend auch den Futternapf: Hochwertige Zutaten, nachvollziehbare Rezepturen und eine bewusste Auswahl spielen für viele Tierhalter eine immer größere Rolle. Mit dem neuen Proteinriegel greift das österreichische Unternehmen diesen Trend auf – und verpackt ihn in einem frischen, farbenfrohen Design.

Qualität aus Österreich

THE GOODSTUFF wurde 2016 gegründet und feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen. Produziert wird in Österreich und Deutschland. Beim eigens entwickelten „Fresh-Mix-Verfahren“ werden die Zutaten besonders schonend verarbeitet, um natürliche Nährstoffe bestmöglich zu erhalten.

„SNACKSNACK“ ist ab sofort um 2,69 Euro im Onlineshop von THE GOODSTUFF sowie im gut sortierten Fachhandel erhältlich.