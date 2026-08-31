Tag der offenen Tür beim GesundheitsEngl

Gesundheit entdecken, Neues testen und sich persönlich beraten lassen: Am 23. September lädt der GesundheitsEngl von 14 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür.

In entspannter Atmosphäre können Besucher das vielfältige Angebot kennenlernen.

Testen und informieren

Bei einem Gläschen Sekt und kleinen Naschereien haben Interessierte die Möglichkeit, verschiedene Anwendungen direkt auszuprobieren. Zur Auswahl stehen unter anderem Alpha Cooling, unterschiedliche Trainingsangebote und der Beckenboden-Trainer. Das Team beantwortet persönliche Fragen und informiert über passende Möglichkeiten für mehr Wohlbefinden im Alltag.

Termin rechtzeitig sichern

Wer ein Probetraining absolvieren möchte, sollte sich frühzeitig anmelden. So kann ein persönlicher Termin fix reserviert werden. Ob neue Trainingsimpulse, gezieltes Beckenbodentraining oder eine wohltuende Auszeit: Der Tag der offenen Tür bietet eine gute Gelegenheit, GesundheitsEngl in Ruhe kennenzulernen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.gesundheitsengl.at.