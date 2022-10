So stärken Sie Ihr Abwehrsystem

Jetzt brauchen wir es wieder so richtig, unser Immunsystem: Bevor es stark zu regnen oder sogar zu schneien beginnt, wenn die Temperaturen wieder sinken und wir von unseren warmen Wohnungen hinaus in die winterliche Stadt spazieren und umgekehrt, sollten wir gerade diese so wichtige Körperfunktion auf Vordermann bringen! Man setzt dabei schon seit jeher auch auf bestimmte Heilpflanzen: Dazu gehören Sanddorn, Holunder, Echinacea (Roter Sonnenhut) und Sternanis.

Kraftpakete

Als wahre Kraftpakete für das Abwehrsystem haben diese Pflanzen in der Erkältungszeit ihren großen Auftritt. Schon unsere Vorfahren setzten sie regel­mäßig ein, um sich vor ­Fieber, Schnupfen, Husten und Halsschmerzen zu schützen. Die jeweiligen positiven Effekte auf die Gesundheit haben Forscher mittlerweile belegt und der modernen Medizin zu­gänglich gemacht. Naturheilkunde gilt längst nicht mehr als Hokus­pokus, sie kann vielmehr die Schulmedizin gerade bei Vorbeugungen vor Erkältungen bestens unterstützen. Sanddorn schützt etwa mit seinem sehr hohen Vitamin-C-Gehalt ganz besonders vor Infektionen.

Bis hin zu Herpes

Holunder wiederum wirkt antiviral und antibakteriell und kann so dauerhaft den Schweregrad von Erkältungen mindern. Echinacea hilft bei Infekten im Atemwegsbereich und wirkt gegen Viren von Influenza bis hin zu Herpes. Sternanis wird ebenfalls bei Katarrhen der Luftwege und auch zur Unterstützung der Schleimlösung eingesetzt. Aus der im Sternanis enthaltenen Shikimisäure wird übrigens der Wirkstoff des bekannten Grippemedikaments Tamiflu gewonnen.