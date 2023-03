So starten Sie mit dem Rad sicher den Frühling

Die Temperaturen steigen wieder und das lädt zum Fahrradfahren ein. Vor der ersten Ausfahrt schadet es nicht, sein Fahrrad durchzuchecken. Der ARBÖ zeigt, wie.



Der Frühling steht vor der Tür, und daher heißt es wieder: Ab auf den Drahtesel! Nach der Winterpause lohnt es sich, vorab einen genauen Blick auf das Fahrrad zu werfen und es wieder auf Vordermann zu bringen. Der ARBÖ verrät Tricks, damit der ersten Rad-Tour des Jahres nichts mehr im Weg steht.

Reinigung und Pflege

Als erstes empfiehlt es sich, das Rad gründlich zu reinigen. Ist das Fahrrad sauber, erkennt man kleinere Defekte eher. Auch die Pflege des Drahtesels und seiner Teile darf nicht vergessen werden: Die beweglichen Teile des Rades einfetten und die Fahrradkette ölen. Dazu einfach ein Schmieröl in alle Gelenke tropfen, damit verhindert man Rost. Nach diesem ersten Schritt sind die sogenannten „4 Bs“ der Fahrradkunde an der Reihe.

Das steht auf der Checklist