Gemütlich durch die idyllische Landschaft tuckern, den Alltag hinter sich lassen und danach im warmen Solewasser entspannen – genau das macht den Reiz des Sommerangebots aus. Die großzügige Badewelt mit ihren sprudelnden Attraktionen sowie die abwechslungsreiche Saunalandschaft laden zum Abschalten und Wohlfühlen ein.

Regionale Schmankerl für unterwegs

Auch kulinarisch wird den Gästen einiges geboten: Pro Zimmer gibt es eine praktische Sole Felsen Welt Kühltasche inklusive zwei Trinkflaschen und regionalem Snack. Perfekt für die Bahnfahrt oder eine Wanderpause inmitten der Waldviertler Natur.

Für erholsame Nächte sorgen die gemütlichen Naturzimmer des Sole Felsen Hotels****. Die Einrichtung mit Waldviertler Steinkiefer schafft eine angenehme Atmosphäre und unterstützt einen entspannten Schlaf.

Das Angebot „Wald & Bahn“ ist von 1. Juni bis 31. August 2026 buchbar und ab 334 Euro pro Person im Standard Classic Zimmer erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter solefelsenwelt.at.