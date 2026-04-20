Mit den letzten Montagen am neuen Gemeindebau ist das Stadtquartier “Sophie 7” fertiggestellt. Man kann getrost sagen: Ein kleines Paradies im urbanen Stadtgebiet, leistbares Wohnen mit modernem Anstrich. Denn neben den Wohneinheiten gibt es sehr helle Hofbereiche, einen Kindergarten, eine VHS-Niederlassung und eine PV-Anlage am Dach. In Summe 1,3 Hektar mit 222 geförderten Wohnungen.

88 smarte Wohnungen

Darunter 88 Smart-Wohnungen für junge Menschen und 46 besonders günstige Sozialwohnungen. Das Stadtquartier “Sophie 7” zeigt auch die Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus, seit der Schließung des Sophienspitals 2015 haben Bezirk und Stadt gemeinsam daran gearbeitet. Die historischen Gebäude wie der Karl-Ludwig-Pavillon wurden behutsam renoviert und mit modernen Gebäuden verbunden.

Ein Vorzeige-Projekt

“Das neue Stadtquartier „Sophie 7“ zeigt einmal mehr, wie stark und zukunftsorientiert das Wiener Wohnbaumodell ist. Hier entsteht leistbarer Wohnraum in bester innerstädtischer Lage – verbunden mit hoher Lebensqualität, vielfältigen Angeboten für alle Generationen und klaren ökologischen Schwerpunkten”, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Neue Nachbarn

Das Nachbarschaftsservice wohnpartner begleitet und unterstützt die neuen Mieter im Rahmen der Einzugsbegleitung bei der Entwicklung einer guten Hausgemeinschaft und lädt sie zur Mitgestaltung ein. Dabei steht die aktive Nutzung der großzügigen Gemeinschaftsterrassen und -räume im Mittelpunkt.

Bezirk freut sich

Zufrieden zeigt sich auf Bezirksvorsteher Markus Reiter: “Mit ,Sophie 7′ entsteht in Neubau ein neuer Gemeindebau – und das ist ein historischer Moment, denn der letzte wurde hier vor knapp vier Jahrzehnten eröffnet. Damit gibt es nun 17 Gemeindebauten in Neubau. Gerade in Zeiten, in denen der Wohnungsmarkt durch Immobilienspekulation und Kurzzeitvermietungen unter Druck steht, ist leistbarer Wohnraum wichtiger denn je.”