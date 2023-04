„Sorry, no match!“ für Raucher beim Online-Flirt

In der heutigen Zeit ist die Liebe oft nur einen Swipe entfernt. Eine neue Studie zeigt, dass Rauchen nicht nur der Gesundheit schadet, sondern auch die Dating-Chancen mindert.

Eine kürzlich von dua.com durchgeführte Untersuchung hat den Zusammenhang zwischen Rauchen und Online-Dating unter die Lupe genommen. Die Analyse von über 460.000 Nutzern der App ergab aufschlussreiche Muster in Bezug auf das Rauchverhalten.

Nichtraucher mehr als doppelt so erfolgreich

So erhielten Nichtraucher und Nichtraucherinnen um beeindruckende 111,4 % höhere Matching-Raten als die rauchenden Singles. Nichtrauchende Frauen wurden mit 63,6 % gegenüber paffenden bevorzugt. Das zeigt, dass den Suchenden ein gesunder Lebensstils bei der Auswahl einer potenziellen Partnerin wichtig ist. In geringerem Ausmaß gilt dies auch umgekehrt, wobei es allerdings nur 48,4 % der Frauen wichtig ist, dass ihr zukünftiger Lebensgefährte Nichtraucher ist.

Jüngere schneiden besonders schlecht ab

Die Studie analysierte die Vorlieben auch nach dem Alter. Die Auswertung ergab, dass die 18- bis 24-Jährigen am aktivsten sind, was das Rauchen betrifft, ihre schlechte Angewohnheit aber einen signifikant geringeren Dating-Erfolg zur Folge hatte. Sie bekamen 48 % weniger Matches als Nichtraucher in dieser Altersgruppe.

Die 25-34-jährigen wiesen einen höheren Anteil an Nichtrauchern auf. Es zeigte sich, dass der gesündere Lebensstil diese Singles auch bei der Partnersuche erfolgreicher machte. Die Studie ergab, dass quer durch alle Altersgruppen Raucher generell um 52,7 % weniger Matches erhalten als Nichtraucher, also nur halb so gut beim anderen Geschlecht ankommen. Wenn man seinem Liebesleben auf die Sprünge helfen will, ist es daher vielleicht nicht die schlechteste Überlegung, den „Tschick“ dauerhaft auszudämpfen.