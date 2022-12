SOS Balkanroute:„Jede warme Jacke rettet Leben“

Gemeinsam mit vielen Helferinnen und Helfern konnten die Hilfsorganisation SOS Balkanroute in einer zweitägigen Sammelaktion im Wiener WUK 219 volle Kisten an Hilfsgüter sowie 2.500 Euro an Spendengelder sammeln. Die Spenden kommen Geflüchteten an der serbisch-ungarischen bzw. bosnisch-kroatischen Grenze zugute. Bei der Sammelaktion bekamen die Organisatorinnen prominente Unterstützung.

Alarmierende Situation

(C) Murtaza Elham: Steffi Sargnagel, Roman Gregory und die Wiener Sportclub Frauen unterstützen tatkräftig die Sammelaktion.

„Jede warme Jacke, jeder Schlafsack, jedes funktionierende Handy wird auch diesen Winter Menschenleben und Menschenwürde retten“, betont SOS Balkanroute Obmann Petar Rosandić. Die Situation sei alarmierend. Die Hilfsgüter werden in mehreren humanitären Transporten im Dezember zur serbisch-ungarischen sowie zur bosnisch-kroatischen Grenze geschickt. Über 150 Freiwillige unterstützten die große Sammelaktion im WUK. Dabei bekam die SOS Balkanroute auch prominente Unterstützung: Schriftstellerin Steffi Sargnagel sortierte gemeinsam mit den Wiener Sportclub Frauen, Musiker Roman Gregory kochte eigens gemachte Kürbissuppe und Rapper-Duo EsRAP, Kabarettistin Toxische Pommes und Journalistin Alexandra Stanic nahmen die Spenden der Wienerinnen und Wiener entgegen.

Stadt bietet Hilfe an

(C) Murtaza Elham: Stadtrat Peter Hacker besuchte die zweitägige Sammelaktion.

Auch die Wiener Politik solidarisierte sich: „SOS Balkanroute ist für die Menschen in einer äußerst schwierigen Lage da. Deswegen habt ihr meine ganze Unterstützung“, so Stadtrat Peter Hacker, der persönlich bei der Sammelaktion vorbeischaute. Die Stadt werde künftig die Initiative mit einem Lager für die Hilfstransporte unterstützen.

Die Initiative SOS Balkanroute leistet den vierten Winter in Folge kontinuierliche Hilfe für Geflüchtete in Bosnien-Herzegowina vor Ort, aber mittlerweile auch in Serbien mit Hilfstransporten und Spendengeldern. Obmann Petar Rosandić ist auch als Wiener Rapper unter dem Pseudonym „Kid Pex“ bekannt. In den letzten drei Jahren konnte man dank der Sammelaktionen in ganz Österreich 55 Hilfstransporte realisieren.