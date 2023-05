Spiel, Spaß & Sommer: Parkbetreuung feiert 30er

Die Wiener Parkbetreuung feiert ihr 30-jähriges Bestehen und läutet die Outdoor-Saison mit einem großen Fest am Wiener Karlsplatz ein. Seit drei Jahrzehnten sorgt das europaweit einzigartige Projekt für Freizeitvergnügen und Betreuung von Kindern und Jugendlichen in der österreichischen Hauptstadt.

Mit rund 180 Outdoor-Plätzen, wie Parks oder Wohnhausanlagen, bietet die Wiener Parkbetreuung Kindern und Jugendlichen vielfältige Betreuungsmöglichkeiten. 260 speziell geschulte Mitarbeiter sorgen für Spaß, Spiel und Beschäftigung in der Freizeit. Das Angebot reicht von kreativen Aktivitäten wie Zaubern und Schminken bis hin zu sportlichen Herausforderungen wie Bubble Football und Minigolf.

Ein großes Fest für alle

Am 16. Juni 2023 findet das große Jubiläumsfest am Wiener Karlsplatz statt. Von 15:00 bis 19:00 Uhr erwartet Jung und Alt ein abwechslungsreiches Programm, das von den beteiligten Institutionen liebevoll gestaltet wurde. Im Sommer werden in allen Wiener Bezirken weitere Feste gefeiert, zu denen alle herzlich eingeladen sind.

Die Wiener Parkbetreuung ist mehr als nur Freizeitbeschäftigung. Sie fördert auch das Zusammenleben unterschiedlicher Generationen und Kulturen und trägt so zu einem harmonischen Miteinander in den Wiener Parks bei. Mitmachen können alle Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 13 Jahren.

Mehr Informationen: parkbetreuung.wien.gv.at