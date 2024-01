Jubiläum für Simmeringer Haide Dreikönigslauf

Der Simmeringer Haide Dreikönigslauf feiert am 6. Jänner sein 20. Jubiläum – und zeigt sich noch immer in sportlicher Höchstform. Der Veranstalter, der Athletik-Club Endorphin Junkies, will wieder fleißig Spenden für den guten Zweck sammeln.

„Unser Verein AC Endorphin-Junkies konnte in den letzten 20 Jahren mit der Durchführung des Simmeringer Haide Dreikönigslaufs insgesamt über 130.000 Euro an Spenden sammeln und damit wertvolle Unterstützung für diverse Projekte, aber auch Notfälle und außergewöhnliche Belastungen leisten“, meint Obmann Franz Pannagl. Eine Übersicht aller Projekte und Spendenbeträge gibt es auf der Website des Vereins.

LGV Sonnengemüse als Partner der ersten Stunde

Die LGV Sonnengemüse steht seit Jahren an der Seite des AC Endorphin Junkies und stellt das Gelände auf der Simmeringer Haide als Veranstaltungsort kostenlos zur Verfügung. Vorstand Josef Peck: „Die LGV Sonnengemüse steht mit ihren Produkten für gesunde Ernährung. In Kombination mit Bewegung ist das die optimale Basis für einen bewussten Lebensstil – deshalb freut es uns, heuer zur Jubiläumsveranstaltung wieder Gastgeber für den Benefizlauf sein zu können.“ Infos: endorphin-junkies.at