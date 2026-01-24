Mehrsprachigkeit bedeutet Identität, Ausdruck und Chance. Genau hier setzt der ORF-Redewettbewerb „Sags’s Multi“ an. Unterstützt von den Nachhilfeinstituten LernQuadrat und GoStudent wird jungen Menschen, Eltern und Lehrkräften nun ein besonderes Extra geboten. Ein praxisnaher Workshop, der zeigt, wie man mit Sprache überzeugt, berührt und selbstbewusst auftritt. Wer seine Sprache kennt, kennt auch seine Stärke.

Techniken, wie Sprache Wirkung erzielt

Ob Referat, Präsentation oder spontaner Wortbeitrag: Wer spricht, zeigt sich. Doch Lampenfieber, Unsicherheit oder fehlende Struktur stehen vielen im Weg. Kommunikations- und Verhaltens-Profilerin Dr. Tatjana Lackner setzt genau hier an und verwandelt Nervosität in Stärke. In ihrem einstündigen Workshop erfahren die Teilnehmenden, wie Inhalte spannend aufgebaut werden, warum Stimme und Körpersprache mehr sagen als Worte und wie man innere Blockaden elegant ausbremst. Verständlich, lebendig und mit viel Gespür für individuelle Stärken.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren Weitere Informationen

Reden lernen und Selbstvertrauen gewinnen

Dr. Tatjana Lackner zählt zu den bekanntesten Sprachexpertinnen des Landes: sechsfache Bestseller-Autorin, TEDx-Speakerin und gefragte Trainerin für Persönlichkeiten aus Medien, Politik und Wirtschaft. Ihr Ansatz ist erfrischend anders, fern von starren Regeln, nah an der eigenen Persönlichkeit. Der Workshop ist Teil einer Initiative rund um „Sag’s Multi“, die Mehrsprachigkeit feiert und jungen Stimmen Raum gibt. Ein starkes Signal dafür, dass Bildung nicht trocken sein muss, sondern richtig inspirierend sein kann.

Sprache als Superkraft

Dienstag, 27. Jänner, 18–19 Uhr

Zentrale der Bildungsmanagement GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 24/EG, 1020 Wien

oder per Livestream

Kostenlos, Anmeldung erforderlich: www.lernquadrat.at

Foto: Freepik.com