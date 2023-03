Stadtgärten starten sportlich in den Frühling

Der Frühlingsbeginn ist da und überall beginnt es zu blühen. Neben der Erholung im Grünen locken auch viele Sportangebote die Wiener in ihre Parks.

In hunderten Blumenbeeten wurden im Herbst 740.000 Tulpen- und Narzissenzwiebeln von den Stadtgärtner ausgelegt. Nun, pünktlich zum Frühlingsbeginn, wurden sie um rund 125.000 Stiefmütterchen ergänzt und werden die Stadt in den nächsten Wochen in ein farbenfrohes Blütenmeer verwandeln. Die vorherrschenden Farben werden dabei heuer Violett, Gelb und Orange sein. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky dazu: „Die vielen Parks und Grünräume sind die Wohnzimmer der Wiener, und die sollen natürlich möglichst schön dekoriert sein. Das ist der perfekte Start in die wärmere Jahreszeit!“

Trainingsstart für Sportbegeisterte

Den Frühlingsbeginn nehmen aber auch viele Sportbegeisterte zum Anlass, wieder mit regelmäßigem Training zu beginnen. Von Joggen, Krafttraining, Skaten bis hin zum Tischtennis spielen gibt es in den Wiener Parkanlagen ein breites Angebot an Möglichkeiten. Hierzu zählen 547 Fitness- und Trainingsgeräte in 168 Parks. Außerdem werden 44 Skate-Anlagen und 652 Ballspielplätze von den Stadtgärten betreut. Auf dem neuen, 1.000 Quadratmeter großen Fahrradspielplatz in der Parkanlage Nordbahnhof können sowohl Anfänger als auch geübte Radfahrer ihr Geschick auf unterschiedlichen Bodenbelägen, Wippen, Slalomstangen, Mulden und einem Parcours trainieren. In der Seestadt gibt es bereits seit Längerem einen Fahrradspielplatz im Elinor-Ostrom-Park. Das gesamte Sport- und Trainingsangebot der Stadtgärten ist kostenlos nutzbar und frei zugänglich. Auf jeden Fall ein Grund, hinauszugehen und den Frühling bei Bewegung im Grünen zu genießen.

