Staugefahr am Wochenende: Simply Red & Bryan Adams

Kein Konzertwochenende ohne Stauwarnung: Wenn der kanadische Rocksänger Bryan Adams und die britische Kult-Band „Simply Red“ in Wien gastieren, strömen tausende Fans in die Wiener Stadthalle. Und das oft mit dem eigenen Fahrzeug. Die Verkehrsexperten des Verkehrsclubs ARBÖ rechnen daher mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in Wien.

Öffis nutzen

Am Samstag, 03.12.2022 tritt der Kanadier Bryan Adams in der Halle D der Wiener Stadthalle auf. Ab 19.30 Uhr werden sich die tausenden Fans an Songs wie „Cuts like a knife“, „Please Forgive Me“ oder „Summer of 69“ erfreuen. Am Vortag, den 02.12.2022 gastiert dSimply Red ab 18.30 Uhr an gleicher Stelle.

Fahrzeuglenker, die am Freitag zu Simply Red anreisen, sollten die generelle Kurzparkzone, die von 9 bis 22 Uhr gilt, beachten. Die Parkdauer ist in dieser Zeit auf 2 Stunden begrenzt. Zum Bryan Adams-Konzert gilt die generelle Kurzparkzone zwar nicht, aber Anrainerparkplätze sollten wie am Vortag für alle Parkplatzsuchenden (ausgenommen die berichtigten) Tabu sein, so die ARBÖ-Verkehrsexperten. Als Stellplatz-Alternativen bieten sich die Stadthallengarage und Märzparkgarage an. Hier gelten Parkpauschalen von 7 Euro. Öffentlich ist die Wiener Stadthalle gut mit der U-Bahnlinie U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und der Buslinien 48A gut erreichbar.