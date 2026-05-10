Nach Jahren auf den großen Bühnen dieser Welt suchte Kourlaev nach einem neuen Zugang zur Bewegung. Weg vom reinen Leistungsdenken, hin zu mehr Individualität und Alltagstauglichkeit. Das Ergebnis ist Élan Flow – ein Studio, das Tanz als Ausdrucksform, Körpererfahrung und Ausgleich versteht.

„Bewegung war immer meine Sprache. Jetzt möchte ich sie für alle zugänglich machen – unabhängig von Alter oder Vorkenntnissen.“

…so Kourlaev.

Klassisches Ballett trifft moderne Trainingsformen

Die Basis des Konzepts bildet das klassische Ballett: Haltung, Präzision und Musikalität sind zentrale Elemente. Gleichzeitig öffnet sich das Studio bewusst neuen Ansätzen. Das Kursprogramm reicht von sanften Einstiegsangeboten bis hin zu dynamischen Workouts.

Ob „Ballet for Adults“ für Anfänger:innen, „Barre Flow“ als Mix aus Ballett und funktionellem Training oder kreative Formate wie „Body Dance Fusion“ – im Fokus steht stets die Qualität der Bewegung. Ergänzt wird das Angebot durch Yoga, Stretching und Faszienarbeit.

Bewegung für jedes Alter

Besonders hervorzuheben ist das breit gefächerte Angebot für unterschiedliche Altersgruppen. Neben Kursen für Erwachsene gibt es auch Programme für Kinder ab drei Jahren. Spielerisch werden hier Koordination, Musikalität und Kreativität gefördert.

Ein spezielles Highlight ist der Kurs „Bewegte Eleganz 50+“, der sich gezielt an ältere Teilnehmer:innen richtet. Sanfte Übungen stärken Gleichgewicht, Haltung und Körpergefühl – ganz ohne Leistungsdruck.

Internationale Expertise in Wien

Das Team von Élan Flow vereint hochkarätige Künstler:innen und Pädagog:innen. Neben Kourlaev unterrichten unter anderem Olga Esina, ebenfalls Erste Solotänzerin des Wiener Staatsballetts, sowie erfahrene Trainerinnen wie Liudmila Ackermann-Trayan und Tatiana Litvyak. Auch Yogaexpertin Christine Nocker bringt ihre ganzheitliche Perspektive ein.

Raum für Balance und Lebensqualität

Élan Flow versteht sich als bewusster Gegenpol zum klassischen Fitnessstudio. Hier stehen nicht Perfektion oder Konkurrenz im Vordergrund, sondern die Verbindung von Körper und Geist.

Wer Bewegung neu entdecken möchte, findet in der Wiener Innenstadt nun einen Ort, der Eleganz, Achtsamkeit und Lebensfreude vereint. Weitere Infos gibt es online unter www.elanflow.at oder auf Instagram bei @elanflowvienna.