Für (Super-)Märkte werden noch Maturanten gesucht!

SPAR bietet Maturanten ein Art Traineeprogramm für ihren Start ins Berufsleben an. Es handelt sich um eine verkürzte Lehre mit Zusatzausbildungen und einem attraktiven Einstiegsgehalt.

Während viele Maturanten nach dem Abschluss vor der Frage stehen: Studium oder direkt ins Berufsleben?, bietet SPAR eine weitere Option: eine verkürzte Lehre mit Zusatzausbildungen. Dieses Programm ist keine gewöhnliche Ausbildung – es ist ein maßgeschneiderter Karrierestart für ambitionierte junge Menschen, die rasch Verantwortung übernehmen und in einem der größten österreichischen Unternehmen aufsteigen wollen.

Anders als eine klassische Lehre berücksichtigt die „Lehre nach der Matura” bei SPAR das bereits vorhandene Wissen der Teilnehmer. Der Unterricht findet in eigenen Berufsschulklassen statt. Neben der fachlichen Ausbildung im Lebensmitteleinzelhandel sind Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung fixer Bestandteil des Lehrplans. Damit legt SPAR die Grundlage für eine Karriere in einer Führungsposition.

Attraktive Zusatzleistungen

Das Programm punktet nicht nur mit Inhalten, sondern auch mit attraktiven Rahmenbedingungen:

ein 4-wöchiges Auslandspraktikum in Irland oder Spanien inklusive Sprachkurs

ein attraktives Einstiegsgehalt von 2.050 Euro brutto

leistungsbezogene Prämien und eine Abschlussreise nach New York

Karrieremöglichkeiten als Nachwuchsführungskraft

Das Programm steht auch Quereinsteigern offen, die sich beruflich neu orientieren möchten und Interesse an einer Tätigkeit im Handel mitbringen.

Bewerbung ab sofort möglich

Die verfügbaren Ausbildungsplätze für die „Lehre nach der Matura“ sind begrenzt. Infos & Bewerbung unter: www.spar.at/karriere/lehre/lehre-nach-der-matura