Blumentanz: Rosé-Genuss in der Magnumflasche

Mit dem BIO Rosé Zweigelt „Blumentanz“ 2025 bringt das Weingut Hagn frischen Wind ins Weinglas.

Der beliebte Sommerwein wurde von SALON Österreich Wein ausgezeichnet und ist erstmals auch in der Magnumflasche erhältlich.

Fruchtig, frisch und blumig

Der neue Jahrgang zeigt sich gewohnt leicht und lebensfroh: Feine Aromen von Erdbeeren und Himbeeren treffen auf eine lebendige Säure und eine animierende Struktur. Damit eignet sich der „Blumentanz“ bestens für warme Tage, gesellige Abende und spontane Genussmomente.

Auch optisch macht der Rosé seinem Namen alle Ehre. Die Flasche ist vollständig mit einem verspielten Streublümchenmuster bedruckt, während der hellrosa Wein für den passenden Hintergrund sorgt.

Auszeichnung für hohe Qualität

Die Aufnahme in das SALON-Buch, das als „Bibel des heimischen Weins“ gilt, bestätigt den hohen Qualitätsanspruch des familiengeführten Weinguts. Der SALON Österreich Wein zählt zu den renommiertesten Weinwettbewerben des Landes. Neben dem „Blumentanz“ wurden auch drei weitere Weine des Weinguts Hagn prämiert.

Großer Auftritt in der Magnumflasche

Für Feiern und besondere Anlässe gibt es den BIO Rosé Zweigelt 2025 nun erstmals auch in der 1,5-Liter-Magnumflasche. Das auffällige XXL-Format ist nicht nur ein Blickfang auf jeder Festtafel, sondern eignet sich auch als originelles Geschenk.

Ob als Aperitif auf der Terrasse, zu knackigen Salaten oder mediterranen Gerichten: Der „Blumentanz“ bringt sommerliche Lebensfreude und fruchtig-frischen Genuss ins Glas.