So scharf wird der Donnerstag am Donaukanal

Mexikanisches Lebensgefühl, feurige Saucen und Afterwork-Stimmung: TABASCO® Brand und Casa Schuk machen gemeinsame Sache und verwandeln den beliebten „Taco Tuesday“ für vier Wochen in einen „Taco Thursday“.

Feurige Fusion

Das neue Street-Food-Lokal der NENI-Gründerfamilie Molcho bringt bereits seit Kurzem mexikanisches Sommer-Feeling an den Donaukanal. Nun bekommt die Speisekarte scharfen Zuwachs: Anlässlich der Markteinführung der neuen TABASCO® Salsa Picante in Österreich haben TABASCO® Brand und Casa Schuk eine exklusive Kooperation gestartet.

Ab sofort steht für begrenzte Zeit ein Grilled Chipotle Chicken Taco mit TABASCO® Salsa Picante auf der Karte. Für die passende Erfrischung sorgt eine Spicy Margarita, die ebenfalls mit TABASCO® Sauce verfeinert wird. Auch die übrigen Gerichte können vor Ort mit unterschiedlichen Saucen der Marke nach persönlichem Geschmack aufgepeppt werden.

Nachos aufs Haus

An den kommenden vier Donnerstagen wird das Casa Schuk zum feurigen Afterwork-Hotspot. Wer zwei Grilled Chipotle Chicken Tacos und zwei Spicy Margaritas bestellt, erhält eine Portion Nachos mit Guacamole kostenlos dazu. So wird der Donnerstag kurzerhand zum neuen Lieblingstag für Taco-Fans.

Fiesta zum Auftakt

Der inoffizielle Startschuss für die Kooperation fiel bereits bei einem exklusiven Kick-off-Event. Geladene Gäste aus Medien, Wiener Szene und Food-Community konnten die limitierte Taco-Kreation und den scharfen Cocktail vorab probieren. Mit Salsa, Sunset und feurigen Aromen wurde am Donaukanal gebührend auf den „Taco Thursday“ angestoßen.