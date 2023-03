Tag der Bezirksmuseen: Ab auf die Schulbank

Am Sonntag, dem 12. März, öffnen die Wiener Bezirksmuseen von 10 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt ihre Türen. In diesem Jahr steht das Thema „Bildung in Wien“ im Mittelpunkt. Neben spannenden Ausstellungen gibt es wieder ein umfangreiches und buntes Rahmenprogramm.

Im Bezirksmuseum Josefstadt wird um 10.30 Uhr die Ausstellung „Bildung an jeder Ecke. Lernen in der Josefstadt einst und jetzt“ eröffnet. Das Besondere an der Ausstellung: Schüler der Handelsakademie der Vienna Business School am Hamerlingplatz haben sie gestaltet.

Das Bezirksmuseum Hernals zeigt ab 10.15 Uhr die Geschichte der Bildungseinrichtungen im Bezirk – von den Kindergärten bis zur Tanzschule (ab 10.15 Uhr).

Musikalisches und Schatzsuche in Simmering

Im Bezirksmuseum Simmering treten die Historiker Martin Haidinger und Karl Vocelka in der Doppelconférence „Gemma schaun, ob der Kaiser wirklich tot is“ auf. Musikalisch begleitet werden sie dabei von Geigerin Esther-Rebecca Neumann (10.15 und 11 Uhr).

Ab 14 Uhr führt die Fremdenführerin Katharina Glaser alias „Stadtfüchsin“ zum Thema „Bildung im Roten Wien“ durch das Herderplatz-Grätzel (Treffpunkt Bezirksmuseum Simmering), ab 15 Uhr können sich Kinder ab 7 Jahren auf eine „Einhorn-Schatzsuche“ im Bezirksmuseum begeben.

Begleitpublikation mit historischen Fotos

Historiker Hans Werner Bousska präsentiert um 10.30 Uhr im Bezirksmuseum Meidling das Buch zum diesjährigen Motto „Bildung in Wien. Die Geschichte der Schulen und Lehranstalten in Bildern“. Das Buch lädt mit 160 historischen Fotografien und Ansichtskarten zu einer Bilder- und Lesereise in die Geschichte des vielfältigen Wiener Schulwesens ein.

Veranstaltungsprogramm Tag der Wiener Bezirksmuseen