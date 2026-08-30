Der „Robi“ feiert seinen großen 60er

Seit sechs Jahrzehnten ist der Kinderfreunde-Robinsonspielplatz ein kleines Paradies für neugierige Kinder. Hier wird gespielt, geforscht, gewerkt und vor allem jede Menge Natur erlebt.

Heuer feiert der beliebte „Robi“ seinen 60. Geburtstag – und das natürlich mit einem großen Jubiläumsfest.

Großes Fest zum Geburtstag

Am 18. September verwandelt sich der Robinsonspielplatz von 14 bis 18 Uhr in eine bunte Erlebniswelt für Kinder und Familien. Auf dem Programm stehen Forschungs-, Kreativ- und Werkelstationen, Bewegungsspiele sowie eine Rätselrallye durch 60 Jahre „Robi“. Eine Fotowand und ein Gästebuch laden zum gemeinsamen Erinnern ein.

Auch an die kommenden Generationen wird gedacht: Gemeinsam wird eine Zeitkapsel befüllt, während Besucher ihre Wünsche für die Zukunft auf Postkarten verewigen können. Bei einem Glücksrad wird außerdem für den Wiederaufbau des „Robbiton“ gesammelt.

Erinnerungen an 60 Jahre gesucht

Zum runden Geburtstag wollen die Kinderfreunde auch einen Blick zurückwerfen – und dafür ist die Mithilfe ehemaliger kleiner und großer „Robi“-Fans gefragt. Gesucht werden Fotos, Geschichten, Berichte und persönliche Erinnerungen aus den vergangenen sechs Jahrzehnten, die beim Jubiläumsfest gezeigt werden sollen. Beiträge können an presseservice@wien.kinderfreunde.at geschickt werden.

Prominente Gratulanten

Mitfeiern werden unter anderem Bezirksvorsteher Daniel Resch, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Mahboobeh Bayat, Christian Oxonitsch, Vorsitzender der Kinderfreunde Wien, sowie Kinderfreunde-Österreich-Bundesvorsitzender und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky. Auch Christina Pantucek-Eisenbacher, Leiterin des Referats Jugend der Abteilung Bildung und Jugend, hat sich angekündigt.

Damit wird der 60er nicht nur ein großes Geburtstagsfest, sondern auch ein Wiedersehen für all jene, die mit dem „Robi“ schöne Kindheitserinnerungen verbinden.