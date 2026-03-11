Die Location nahe der Votivkirche wurde bereits in der Vergangenheit als Pop-Up-Tanzstudio genutzt und hat sich bewährt. Nun wird sie zur fixen Homebase des Tanzduos. Ziel ist es, Menschen jeden Alters zusammenzubringen und Raum für Begegnungen, Bewegung und Lebensfreude zu schaffen. Schließlich gehört der Wiener Walzer nicht umsonst zum UNESCO-Kulturerbe.

Tanzen als Lebensgefühl

Seit rund zehn Jahren arbeiten Stefanin und Scheriau bereits zusammen. In dieser Zeit haben sie erlebt, wie stark Tanzen das Leben von Menschen beeinflussen kann – körperlich, mental und emotional. Genau diese Erfahrung möchten sie nun in ihrer eigenen Tanzschule weitergeben.

Gerade in Zeiten von Digitalisierung und zunehmender Anonymität sei es wichtig, Orte zu schaffen, an denen echte Begegnungen stattfinden können. Die beiden Tanzprofis setzen daher auf persönliche Betreuung, professionelle Anleitung und eine Atmosphäre, in der sich jeder willkommen fühlt.

Breites Angebot für alle Altersgruppen

In den großzügigen Räumlichkeiten im Alsergrund erwartet Besucher ein vielseitiges Programm. Neben klassischen Gesellschaftstanzkursen – sowohl für Paare als auch für Einzelpersonen – stehen auch Spezialkurse, Fitnessstunden, Yoga sowie Kinderklassen auf dem Stundenplan.

Die Tanzschule soll dabei nicht nur ein Kursort sein, sondern auch Ausgangspunkt für weitere Projekte. Tanzreisen, Events und das bewährte Pop-Up-Konzept bleiben weiterhin Teil der Idee.

Auftakt mit Tanz und prominenten Gästen

Der Startschuss fällt am 11. April 2026 mit einem großen Eröffnungsfest. Tagsüber können Interessierte verschiedene Workshops ausprobieren, darunter etwa „Mambo Dirty Dancing“ für Paare, Lindy Hop Solo oder Bachata Solo.

Am Abend wird es dann glamourös: Ab 18.30 Uhr laden Stefanin und Scheriau zahlreiche Freunde aus der „Dancing Stars“-Szene zu einem besonderen Tanzabend ein. Geplant sind Workshops, Showeinlagen der Profis und einige Überraschungen.

Wer beim Grand Opening dabei sein möchte, sollte sich rasch anmelden – die Plätze sind begrenzt. Informationen und Anmeldung gibt es unter www.dimitarstefanin.com.