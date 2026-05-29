Für beste Stimmung sorgte ein abwechslungsreiches Programm. Ein Schüler*innenchor eröffnete den Nachmittag musikalisch und begeisterte das Publikum mit seinen Darbietungen. Internationale Volkstänze brachten unterschiedliche Kulturen auf die Bühne und machten die Vielfalt des Bezirks sichtbar.

Tanz sorgt für Begeisterung

Auch die Pensionist*innenklubs trugen mit ihren Auftritten zum Gelingen des Festes bei. Mit schwungvollen Jazz- und Latino-Dance-Einlagen sorgten die Tänzerinnen und Tänzer für viel Applaus und zeigten, dass Lebensfreude keine Frage des Alters ist.

Austausch bei Baklava und Getränken

Abseits der Bühne bot das Fest zahlreiche Gelegenheiten für persönliche Begegnungen. Bei kühlen Getränken und Baklava kamen Nachbarinnen und Nachbarn miteinander ins Gespräch. Ein offenes Dialogformat lud zudem dazu ein, über Vielfalt, Zusammenhalt und das Miteinander im Alsergrund zu diskutieren.

Vielfalt als Stärke des Bezirks

Das Nachbarschaftsfest machte deutlich, wie lebendig und vielfältig das Zusammenleben im Servitenviertel und im gesamten Alsergrund ist. Die Veranstaltung setzte ein sichtbares Zeichen für Offenheit, gegenseitige Unterstützung und eine starke Nachbarschaft – Werte, die den Bezirk auszeichnen und das Zusammenleben bereichern.