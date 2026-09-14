Was jetzt noch meines ist, ist schon bald deines!

In Meidling wird das Teilen und Tauschen jetzt noch einfacher: Am 25. September, lädt der beliebte Tauschtreff Meidling wieder dazu ein, Keller und Schränke zu lüften.

Am 25. September von 15 bis 18 Uhr verwandelt sich der MILA Mitmach-Supermarkt in der Vivenotgasse 29 in einen lebendigen Umschlagplatz für Nachhaltigkeit. Das Prinzip hinter der Initiative ist denkbar simpel, aber hocheffektiv: Gut erhaltene Dinge, die in den eigenen vier Wänden nur noch Staub ansetzen, finden hier völlig kostenlos und unkompliziert neue Besitzer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – jede und jeder kann vorbeikommen, stöbern und mitmachen.

Der Tauschtreff Meidling ist kein klassischer Flohmarkt, sondern ein echtes Herzensprojekt für den Klimaschutz im Grätzel. Entstanden ist die Idee im Rahmen des Wiener Klimateams, bei dem Bürger aktiv Projekte für eine nachhaltige Zukunft ihrer Stadt mitgestalten können. Die erfolgreiche Umsetzung liegt in den Händen der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB)*.

Initiativen wie diese zeigen, wie gelebte Kreislaufwirtschaft im Alltag funktioniert. Statt funktionstüchtige Gegenstände wegzuwerfen oder mühsam online zu verkaufen, wandern sie beim Tauschtreff direkt von Hand zu Hand. Das schont nicht nur die Geldbörse, sondern spart auch wertvolle Ressourcen, die für die Neuproduktion nötig wären. Gleichzeitig stärkt die Aktion das Miteinander im Bezirk: Man trifft sich, tauscht sich aus und tut gemeinsam etwas Gutes für die Umwelt.

Was darf in den Tauschkorb?

Das Sortiment beim Tauschtreff ist bunt gemischt. Besonders gefragt sind Küchengeräte, Wohnaccessoires, Zimmerpflanzen, Werkzeug sowie Spiel- und Freizeitgeräte. Damit die Veranstaltung für alle Beteiligten ein Erfolg wird, gelten ein paar einfache, aber wichtige Spielregeln:



Zustand: Alle mitgebrachten Dinge müssen sauber, funktionstüchtig und vollständig sein. Kaputte, schmutzige oder unvollständige Gegenstände haben hier keinen Platz.

Mengenbegrenzung: Die maximale Menge pro Person orientiert sich an dem, was gut transportiert werden kann – etwa der Inhalt eines Wäschekorbs oder einer Ladung im Lastenfahrrad.

Kleidung: Modebegeisterte dürfen maximal 5 Kleidungsstücke mitbringen.

Ausschlüsse: Absolut tabu sind Lebensmittel, Hygieneartikel und Kosmetikprodukte.

Das Schöne an dem Konzept: Man muss nicht zwingend etwas mitbringen, um etwas mitzunehmen. Wer in der neuen Wohnung noch eine Pflanze sucht oder wessen Mixer gerade den Geist aufgegeben hat, wird hier vielleicht fündig – ganz ohne Gegenleistung.

Alle weiteren Infos findet man hier