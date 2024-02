Sieger der Herzen holen bei der Koch-Olympiade Silber

Starker Erfolg der Köche des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser. Sie traten als Nationalteam in der Kategorie Gemeinschaftsverpflegung in Stuttgart an.

Auch heuer holt das Team Vienna, die Koch-Kaderschmiede der Häuser zum Leben bei der weltweit renommierten, internationalen Olympiade der Köche in der Kategorie Gemeinschaftsverpflegung die begehrte Silbermedaille! So gelang es dem Team Vienna am Wettkampftag am 6. Februar in Stuttgart mit einem Deluxe 3-Gang-Menü die Fachjury und das Publikum zu überzeugen.

Süße Versuchung: Das Nougatmousse | ©Peter Barci/ Häuser zum Leben

Nachhaltigkeit & Regionalität

An diesem Tag konnte das bis dahin geheim gehaltene Menü endlich der Öffentlichkeit präsentiert werden. Den Auftakt bildete eine knackig-frische Vorspeisen-Variation aus Waldorfsalat, Schwarzer Nuss und Apfelkresse, verziert mit einer Brothippe in der Form des Wiener Riesenrads. Weiter ging es wahlweise mit einer köstlichen vegetarischen Kreation aus Erbsen, Feigen, Zwetschgen, Kürbis, Pilzdashi und Sellerie bzw. einem fleischreduzierten Hauptgericht bestehend aus einem Pastinaken-Erdäpfel-Püree mit Kalbsbackerl an Kohl und Paprika. Den Abschluss bildete ein verführerisches Schokolade-Nougat-Dessert. Bei den Zutaten wurde größter Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität gelegt.

Leistung auf Top-Niveau

Ein Gedicht: Das Kalbsbackerl | ©Peter Barci/ Häuser zum Leben

Erneut war das Team Vienna die einzige Mannschaft, bei der auch Lehrlinge antraten. Die IKA/Olympiade der Köche ist der älteste, größte und vielfältigste internationale Kochkunstwettbewerb der Welt. Voller Leidenschaft feilen professionelle Teams am perfekten Zusammenspiel von Zutaten, Zubereitung und Präsentation. Im fairen Wettstreit entstehen dabei neue kulinarische Trends. Robert Guschelbauer, Bereichsleiter des Gastronomischen Managements der Häuser zum Leben: „Ich bin überwältigt von dem Können und dem Teamgeist unserer Köch*innen! Ich möchte mich ganz herzlich beim Team Vienna und allen voran bei unserem Teamkapitän Peter Löscher bedanken! Das war eine großartige Leistung auf Top-Niveau. Eine bessere Visitenkarte können wir uns für unsere Frischküchen sowie als Arbeitgeber und Lehrlingsausbildner nicht wünschen.“

Knapp an Gold vorbei

Stolz ist auch Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport sowie KWP-Präsident: „Dass eine Mannschaft von Köch*innen der Frischküchen unserer Häuser zum Leben bei einem renommierten, internationalen Wettbewerb wie der IKA Olympiade in Stuttgart mit einer Silbermedaille prämiert wird – und mit nur drei Punkten mehr Gold errungen hätte – zeigt wie ernst die Stadt Wien die gastronomische Versorgung seiner Pensionisten-Wohnhaus-Bewohner*innen nimmt. Es stellt auch der Lehrlingsausbildung der Häuser zum Leben ein exzellentes Zeugnis aus: Denn unser Team Vienna war erneut die einzige Mannschaft, bei der auch Auszubildende brillieren konnten.“

Nur das Beste für Bewohner

Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben, meint abschließend: „Die Gastronomie ist ein enorm wichtiger Bereich unserer 30 Häuser zum Leben. Das beginnt mit dem Einkauf von vornehmlich regionalen Lebensmitteln mit einem hohen Bioanteil, geht über die stetigen Lehrlings- und Mitarbeiter*innen-Aufschulungen und endet mit den täglich frischen Schmankerln auf den Tellern unserer Bewohner*innen. Die heutige Auszeichnung ist für uns zugleich eine schöne Bestätigung und große Motivation weiter diesen erfolgreichen Weg zu gehen.“