Im Theater an der Wien ist in der kommenden Jubiläumssaison 2026/27 Vergangenheit lebendig und Zukunft hörbar. Das Haus feiert sein 225-jähriges Bestehen mit einem kraftvollen Programm zwischen großen Opernklassikern, spannenden Wiederentdeckungen und neuen Formaten für alle Generationen.

Große Stoffe und starke Stimmen

Im Zentrum der neuen Spielzeit stehen Werke, die sich mit Macht, Mythos und menschlichen Abgründen auseinandersetzen. Den Auftakt macht Francesco Cavallis „La Calisto“ – ein barockes Klanguniversum zwischen Ovid und Gegenwart. Regisseur Stefan Herheim und Dirigentin Christina Pluhar verwandeln das Werk in ein sinnliches Gesamterlebnis.

Mit Richard Wagners „Der fliegende Holländer“ folgt ein Klassiker der Romantik, der in einer neuen Lesart das Frauenbild des 19. Jahrhunderts hinterfragt. Auch Nikolai Rimski-Korsakows „Der goldene Hahn“ bringt bissige Gesellschaftskritik auf die Bühne. Zum 200. Todestag von Ludwig van Beethoven wird seine Oper „Leonore“ in einer Neuinszenierung gezeigt – eine Rückbesinnung auf das revolutionäre Erbe des Hauses.

Oper wird für alle Generationen erlebbar

Das Theater an der Wien öffnet sich bewusst neuen Publikumsschichten. Mit „Il piccolo principe“ nach Antoine de Saint-Exupéry entsteht eine opulente Familienoper, die erstmals in Wien zu erleben ist.

Auch die Kulturvermittlung „TaWumm!“ setzt verstärkt auf Teilhabe: Kinderopern, Workshops und neue Formate wie Yogakonzerte laden dazu ein, Musiktheater aktiv zu entdecken. Selbst ohne die zweite Spielstätte bleibt der Anspruch hoch, junge Menschen für Oper zu begeistern.

Klangvielfalt und internationale Strahlkraft

Neben szenischen Produktionen punktet das Haus mit einer breiten Palette konzertanter Opern von Barock bis Belcanto. Renommierte Dirigent:innen und Sänger:innen garantieren musikalische Sternstunden. Nach der Auszeichnung zum Opernhaus des Jahres 2025 wird das Theater an der Wien 2026 Gastgeber der International Opera Awards. Damit unterstreicht das Haus seine Bedeutung als internationale Kulturadresse.

Trotz finanzieller Herausforderungen zeigt sich das Theater an der Wien in seiner 225. Saison als lebendiger Ort der Kunst. Ein Jubiläum, das nicht nur zurückblickt, sondern mutig nach vorne.

Das neue Saisonprogramm 2026/27 finden Sie unter www.theater-wien.at