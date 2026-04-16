Zwischen tropischen Aquarien, exotischen Lebewesen und spannenden Experimenten erleben Kinder eine Woche voller Staunen, Forschen und kreativer Abenteuer – und werden selbst zu Nachwuchs-Wissenschaftlern. “Im Haus des Meeres, als moderner, wissenschaftlich geführter Zoo hat Bildung und Wissensvermittlung einen besonders hohen Stellenwert”, so Zoo-Direktor Jeff Schreiner.

Faszinierende Welt

Erstmals auch im Sommer. In den einwöchigen Workshops heißt es: entdecken, ausprobieren und selbst aktiv werden. Beim Blick durchs Mikroskop eröffnen sich verborgene Welten, beim Basteln von Insektenhotels entstehen kreative Naturprojekte, und bei vielen weiteren abwechslungsreichen Aktivitäten wird geforscht, gestaltet und gestaunt.

Kleine Gruppen

Das Ferienangebot richtet sich an neugierige Kinder im Volkschulalter (6 bis 10 Jahre). Durch die kleine Gruppengröße von mindestens 5 und maximal 15 Teilnehmer ist eine persönliche und intensive Betreuung garantiert.

Termine & Preise

Termine: ab 6. Juli 2026, wöchentlich von Montag bis Freitag (9:00 – 17 Uhr) in folgenden Sommerferien-Wochen: Kalenderwochen 28 (ab 6.7.), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (bis 4.9.).

Preise: 275 Euro pro Kind inklusive Jahreskarte für das Haus des Meeres. Geschwisterpreis: 500 Euro für zwei Kinder inklusive Jahreskarten. Getränke sind inkludiert, Jause muss selbst mitgebracht werden.

Anmeldung & weitere Informationen: Haus des Meeres Sommer