Allerdings müssen sie nach Simmering fahren, um die Mannschaften anzufeuern. Das Benefiz-Turnier findet auf der Sportanlage Leberstraße 84 in Simmering statt. 16 Hobby-Mannschaften haben ihre Teilnahme zugesagt.

Jeder Teilnehmer spendet

Waren es bei der ersten Benefiz-Veranstaltung „nur“ 1300 Euro, so konnte die Spendensumme für den guten Zweck in den letzten Jahren immer weiter gesteigert werden. So rechnet FC-Obmann Alfred Gierlinger diesmal mit mindestens 2.000 Euro. Nutznießer dieser traditionellen Veranstaltung des FC Mariahilf ist die Obdachlosen-Einrichtung Gruft.

Erst Fußball, dann Grillerei

Am Turnier nehmen ausschließlich Hobbyteams teil. Jeder Spieler spendet mindestens zehn Euro. Es gibt ein Turnier am Vormittag und eines am Nachmittag mit jeweils 8 Teams. Nach den Turnieren gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Musik und einer großen Grillstation, wo Obmann Gierlinger selbst die Grillzange in die Hand nimmt.

Interessierte Mannschaften melden sich bitte unter: maroltinger@hotmail.com