Mit „They Will Kill You“ präsentieren New Line Cinema und Nocturna eine blutige, adrenalingeladene Horror-Action-Komödie. Im Mittelpunkt des Films steht eine junge Frau, die eine Nacht im „Virgil“ überstehen muss – dem geheimnisvollen Unterschlupf einer dämonischen Sekte, in dem auf Schritt und Tritt todbringende Gefahren lauern. Um nicht zum nächsten Opfer zu werden, muss sich die Protagonistin in einer ebenso kompromisslosen wie bildgewaltigen Schlacht voller spektakulärer Kills und rabenschwarzem Humor behaupten.

THEY WILL KILL YOU – Ab 26. März 2026 nur im Kino!

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