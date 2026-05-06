Dabei machte sich Peschta direkt vor Ort ein Bild von der besonderen Atmosphäre, die derzeit in den Wiener Lokalen herrscht. Mit viel Engagement, Kreativität und Liebe zum Detail verwandeln die Betreiberinnen und Betreiber ihre Cafés in stimmungsvolle Treffpunkte für Eurovision-Fans aus aller Welt.

Begeisterung für kreative Ideen

Bei seiner Tour zeigte sich Thomas Peschta besonders beeindruckt von der fantasievollen Umsetzung der Aktion in den einzelnen Betrieben. Von dekorierten Schaufenstern über aufmerksamkeitsstarke Werbemittel bis hin zu speziellen Eurovision-Angeboten – die Wiener Kaffeehäuser beweisen einmal mehr ihre Innovationskraft und Gastfreundschaft.

„Die WKO leitet einen großen Beitrag dazu, dass unsere Betriebe die Möglichkeit bekommen die große, internationale Bühne des Eurovision Song Contest mit Sichtbarkeit und Präsenz zu fluten zu. Ich versuche alle Cafés abzufahren, denn es ist mir besonders wichtig, Kontakt zu allen Betrieben, die sich hier engagieren, aufzunehmen und sie zu unterstützen.”

…betonte Peschta während seines Rundgangs.

Neben persönlichen Gesprächen mit den Gastronominnen und Gastronomen gratulierte der Fachgruppenobmann den teilnehmenden Betrieben zu ihrem Einsatz und ihrem Beitrag zur internationalen Sichtbarkeit Wiens während der Eurovision-Zeit.

Eurovision-Feeling in der ganzen Stadt

Die Eurofan Cafés sorgen derzeit in ganz Wien für besondere Stimmung. Besucherinnen und Besucher erwartet nicht nur gemütliche Kaffeehausatmosphäre, sondern auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Gewinnspielen, Live-Acts und zahlreichen Eurovision-Momenten.

Damit wird Wien Tag für Tag zu einem lebendigen Treffpunkt für Musikfans, Genießerinnen und Genießer sowie internationale Gäste. Alle Informationen zu den teilnehmenden Standorten und dem gesamten Programm gibt es online unter eurofan-café.at.