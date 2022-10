Tipp #32: Keine unnötigen Einkäufe

Es gibt viele Menschen, die sich fragen, ob es wirklich Sinn macht, nur das Notwendige zu kaufen. Die meisten von uns leben in einer Konsumgesellschaft, in der wir glauben, dass wir immer mehr kaufen müssen, um glücklich zu sein. Wir denken, dass wir uns besser fühlen werden, wenn wir mehr Dinge haben. Aber ist das wirklich so?

Klar, es macht Spaß, sich neue Sachen zu kaufen. Es gibt uns ein gutes Gefühl, etwas Neues zu besitzen. Aber nach einer Weile verlieren die meisten Menschen das Interesse an ihren neuen Sachen und sie landen entweder auf dem Dachboden oder im Keller. Oder noch schlimmer, wir geben sie weg oder verkaufen sie, weil wir sie nicht mehr brauchen oder mögen.

Wenn man sich überlegt, wie viel Geld man ausgibt , nur um etwas neues zu haben, das man vielleicht nicht mal lange behält, ist es klar, dass es Sinn macht, nur notwendige Dinge zu kaufen. Wir sparen Geld und Zeit und wir müssen uns nicht um die Sachen kümmern, die wir nicht mehr brauchen.