Tipp #62: Zähne putzen und Rasieren unter der Dusche

Zeit ist Geld lautet ein altes Sprichwort und das ist definitiv wahr, wenn es um unseren täglichen Gebrauch von Warmwasser geht. Es gibt eine Reihe einfacher Möglichkeiten, um Wasser und Energie beim Zähneputzen und Rasieren zu sparen.

Warmes Wasser zum Zähneputzen: Die meisten Menschen lassen das Wasser die ganze Zeit laufen, während sie ihre Zähne putzen. Dabei entstehen unnötige Kosten und es wird auch eine Menge Wasser verschwendet. Stattdessen sollten Sie das Wasser erst kurz vor dem Zähneputzen einschalten und nach Beendigung des Putzens wieder abstellen. So sparen Sie jeden Tag etwa 4 Liter Wasser und auch die Kosten für die Heizung dieses Wassers.

Rasieren unter der Dusche: Viele Menschen rasieren sich entweder am Waschbecken oder aber in der Badewanne/Dusche. Rasieren Sie sich doch einfach in der Dusche, denn so sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Wasser und Energie. Zudem ist es auch hygienischer Rasieren in der Dusche, da die abgestorbene Haut unter dem heißen Wasserstrahl weggespült wird.