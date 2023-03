Tipps für tierfreundlichen Start in den Frühling

Jetzt zu Frühlingsbeginn kehrt das Leben in die Natur und in die heimischen Gärten zurück. Flora und Fauna erwachen aus dem Winterschlaf, Nachwuchs wird geboren und Zugvögel kehren in ihre Heimat zurück. Tierschutz Austria gibt vier praktische Tipps, damit jeder weiß, was in den Frühlingsmonaten los ist und wie man die Tierwelt beim Erwachen unterstützen kann.

Hunde beim Spaziergang anleinen

Mit dem Frühlingsanfang beginnt auch die Brutzeit vieler Vögel. Deshalb sollten Hundebesitzer ihre Hunde unbedingt anleinen. Ein freilaufender Hund kann bei bodenbrütenden Vögeln großen Schaden anrichten, wenn sein Jagdtrieb erwacht. Übrigens: Frühjahrsmüdigkeit macht Hunden zu schaffen wie uns. Dagegen helfen ausgiebige Spaziergänge, die den Kreislauf anregen und den Stoffwechsel in Schwung bringen.

Vorsicht bei der Gartenarbeit

Zum Schutz wild lebender Tiere sollten Hecken von März bis Oktober nicht übermäßig beschnitten, auf den Stock gesetzt oder gänzlich beseitigt werden, damit keine Vogelnester zerschnitten werden. Achten Sie auch beim Rasen mähen oder beim Einsatz von Mährobotern auf Tiere im Gras, wie zum Beispiel Igel.

Tieren im Garten ein Zuhause geben

Ob das Anlegen von Blühwiesen oder eines Biotops, der Bau von Vogelhäusern oder Hummelkästen – erschaffen Sie selbst ein Zuhause für die Tiere! Aber Obacht: Je nachdem, welche Arten bevorzugt bei Ihnen vorbeischauen und welchen davon Sie einen Unterschlupf anbieten wollen, sollten Sie sich vorher entsprechend erkundigen. Man muss bedenken, dass die verschiedenen Tierarten unterschiedlichste Bedürfnisse haben.

Besonders vorsichtig fahren

Im Frühling beginnen Kröten, Frösche und Molche zu wandern, da sie ihre Eier immer genau in den Gewässer ablegen, in denen sie selbst geschlüpft sind. Und so kommt es jedes Jahr im spätestens im März wieder zu Krötenwanderungen über Straßen und andere Hindernisse. Fahren Sie daher besonders vorsichtig. Man kann Naturschutzorganisationen auch freiwillig bei der Errichtung von Krötenzäunen helfen.