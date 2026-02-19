Wo früher nur Einkaufspläne standen, beginnt bald die Jagd nach Lieblingsstücken. Mit der neuen Filiale im Stadion Center baut TK Maxx seine Präsenz in Wien weiter aus. Wer Marken liebt, aber Preise vergleicht und darauf achtet, ist hier goldrichtig.

Shopping mit Überraschungseffekt

Punkt 9 Uhr morgens fällt am 26. Februar 2026 der Startschuss. TK Maxx eröffnet seinen mittlerweile sechsten Wiener Store und den 23. in ganz Österreich. Auf über 1.400 Quadratmetern Verkaufsfläche wartet ein Sortiment, das Fashionistas ins Schwärmen bringt. Von Damen-, Herren- und Kindermode über Schuhe, Taschen und Schmuck bis hin zu Beauty-Highlights, Wohnaccessoires und Produkten für Haustiere ist alles dabei. Das Besondere: Viele Teile stammen von bekannten Marken und Designerlabels und sind bis zu 60 Prozent günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung.

Immer der besserer Deal – für alle!

Stillstand gibt es hier nicht. Mehrmals pro Woche landen neue Lieferungen in den Regalen. Bis zu 10.000 frische Artikel sorgen dafür, dass jeder Besuch zur stilvollen Schatzsuche wird. Rund 50.000 unterschiedliche Produkte pro Store machen das Angebot ebenso vielfältig wie kurzlebig. Wer zögert, verliert – genau das macht den Reiz aus. Möglich wird dieses Konzept durch ein internationales Einkaufsteam, das weltweit Trends aufspürt, Restposten clever einkauft und Preisvorteile direkt an Kund*innen weitergibt.

Mit seiner idealen Lage, direkter U-Bahn-Anbindung und stressfreiem Parken ist das Stadion Center damit um eine echte Shopping-Attraktion reicher. Für alle, die Mode, Schnäppchen und Hübsches lieben, Überraschungen suchen und beim Bezahlen gern lächeln, gilt ab Ende Februar: Ab in die Leopoldstadt – es lohnt sich.

TK Maxx: Ab 26. Februar neu im Stadion Center.

www.tkmaxx.com