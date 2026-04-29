Nur wenige Tage vor dem internationalen Rampenlicht durch den Eurovision Song Contest 2026 stand diesmal die heimische Tourismusbranche selbst im Fokus. In insgesamt 16 Kategorien wurden herausragende Leistungen von Destinationen, Hotels, Gastronomiebetrieben und innovativen Initiativen gewürdigt.

Durch den Abend führte Moderatorin Silvia Schneider, während die eindrucksvolle Kulisse von Schönbrunn – mit jährlich rund vier Millionen Besucherinnen und Besuchern – für den passenden Rahmen sorgte.

Nachwuchs im Rampenlicht

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Förderung junger Talente. Initiator Christian P. Lerner betonte die Bedeutung der Menschen hinter den Betrieben.

Als „Lehrling des Jahres“ wurde Sarah Schöftner ausgezeichnet, gefolgt von Alyssa Stranzinger. Auch Maximilian Simmerle und Selina-Yvonne Geisler konnten sich über Top-Platzierungen freuen.

Mit dem Titel „Young Generation Tourismusstar des Jahres“ wurde David Oberlindober prämiert – ein starkes Zeichen für die Zukunft der Branche.

Große Namen, große Ehrungen

Für ihr Lebenswerk erhielt Susanne Kraus-Winkler den „Lifetime Honorary Award“. Als „Tourismuspersönlichkeit des Jahres“ wurde Gerold Schneider ausgezeichnet.

Zu den Gratulanten zählten unter anderem Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, U.S.-Botschafter Art Fisher sowie Österreich-Werbung-Chefin Astrid Steharnig-Staudinger.

Touristische Leuchttürme geehrt

Auch zahlreiche renommierte Betriebe und Institutionen wurden ausgezeichnet. Darunter das Naturhistorisches Museum Wien, die DDSG Blue Danube sowie die Oper im Steinbruch St. Margarethen.

Die Bandbreite der Preisträger zeigt die Vielfalt des österreichischen Tourismus – von nachhaltigen Konzepten bis hin zu innovativen Start-ups.

Gastfreundschaft als Kulturgut

„Die ‚TOURISMUSSTARS‘ holen jene Menschen vor den Vorhang, die den Tourismus täglich prägen.“

…betonte Staatssekretärin Zehetner. Auch Astrid Steharnig-Staudinger hob die internationale Bedeutung hervor: Der Award fördere Austausch und Kooperationen über Ländergrenzen hinweg.

Für Initiator Christian P. Lerner ist klar:

„Die österreichische Gastfreundschaft ist ein Kulturgut, auf das wir stolz sein können.“

Ein Abend im Zeichen internationaler Freundschaft

Die Gala stand zudem im Zeichen der transatlantischen Beziehungen. Die Vereinigten Staaten – heuer im Fokus – feiern das 250-jährige Jubiläum ihrer Unabhängigkeit. Für musikalische Highlights sorgten Sängerin Giselle Jackson und Cesar Sampson.

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Tourismus, Gastronomie und Wirtschaft rundeten den festlichen Abend ab – und machten die Premiere der „TOURISMUSSTARS“ zu einem vollen Erfolg.