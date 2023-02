Trauer in Hietzing: Alois Mayer ist verstorben

Der ehemalige Wiener Gemeinderat und Landtagsabgeordneter Alois Mayer aus Hietzing ist am 4. Februar verstorben. Mayer war ab 1993 in seinem Heimatbezirk Parteivorsitzender der Bezirks-SPÖ.„Mit ihm verliert unsere Stadt einen klugen Politiker, einen großen Humanisten und einen leidenschaftlichen Sozialdemokraten. So werden wir ihn in Erinnerung behalten. In diesen schweren Stunden gilt unser Mitgefühl seinen Liebsten!“ so SPÖ-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.

Engagiert

(C) SPÖ Rathausklub

Auf Wiener Stadtebene engagierte sich Mayer besonders in den Bereichen Sozialpolitik, Gesundheitspolitik und Tierschutz. Von März 1997 bis November 2015 war er Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderats. „Alois Mayer – oder Ali, wie seine Freundinnen und Freunde ihn nannten – hat sich sein Leben lang für Gerechtigkeit eingesetzt. Beherzt und völlig uneigennützig half er Menschen in Not, durch humanitäres Engagement genauso wie durch seine politische Arbeit. Sein Tun war stets geprägt von jenem Credo, das er immer wieder zitierte: ‚Von Weisheit geleitet, von Stärke erfüllt und von Schönheit vollendet‘.“ so Ludwig.

Prägte Hietzing

Seinen Heimatbezirk Hietzing prägte er ab von 1991 bis 1997 als Bezirksvorsteher-Stellvertreter. Er war ab 1993 über 18 Jahre lang Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Hietzing. Danach wurde er zum Ehrenvorsitzenden der SPÖ-Hietzing auf Lebenszeit ernannt. Außerdem war er Träger des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich. „Er war ein großer sozialdemokratischer Geist und ein beeindruckender Politiker, der stets die Schwächsten der Gesellschaft im Blick hatte und half, wo er nur konnte. Menschen wie ihn bräuchten wir heute mehr denn je. Er wird uns fehlen.“ sagt SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak.