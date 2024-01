Treffpunkt für Fans: Auf zur großen Comic-Börse!

Dutzende Händler und private Aussteller bieten bei der Comic & Film Börse am 4. Februar (10 bis 16 Uhr) in der BS Längenfeldgasse 13 in Meidling wieder ein riesiges Angebot an Filmen, Comics und Games.



Seit 1993 lockt die Börse tausende Fans und Sammler von Comic-Heften und Spielfilmen an. Angeboten werden hunderttausende Artikel in jeder Preisklasse zum Kauf oder Tausch – von antiquarischen Raritäten bis zu Neuerscheinungen. Alle Besucher erhalten am Eingang ein mit Comics und Filmplakaten gefülltes Goodie-Bag als Überraschung. Für junge Besucher wird es Kinderschminken geben. Verkleidete Fans freuen sich auf gemeinsame Fotos mit den Besuchern. Kinderfilme und Spielzeug Comics gibt’s auf Deutsch und Englisch für alle Altersstufen. Filme gibt’s vor allem als DVDs und Blu-Rays. Besonders groß ist das Angebot auch bei Kinderserien und -filmen. Hinzu kommen Serien-Staffel-Boxen, alte Filmplakate, Fotos, Programme, Poster, Merchandise sowie Figuren und Spielzeug (Actionfiguren, Statuen). Bevorzugte Themenbereiche: Marvel+DC Heroes, Star Wars, SF, Fantasy, Horror, Manga/Anime und Disney. Weitere Infos: comicfilm.at