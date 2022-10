Rührender Geburtstag eines kleinen, aber feinen Fernsehsenders: TV21 trägt Floridsdorf im Herzen und sogar im Namen, weitete sich aber auch in den niederösterrei­chischen Randgebieten aus. Daher wurde das Zehn-Jahr-Jubiläum in Gerasdorf mit vielen prominenten Besuchern gefeiert: etwa der Sängerin Maibritt, die den Abend moderierte und mit dem Frauen-Powerpreis ausgezeichnet wurde. Mit dabei auch der EU-Abgeordnete Lukas Mandl, Wienerlied-Interpretin Charlotte Ludwig, ORF-Moderator Alexander Rüdiger, James-Bond-Ball-Organisatorin Christine Brunhölzl, die singenden Roth-Zwillinge, Kult-Winzerin Katharina Baumgartner, „Elvis“-Interpret Roland Sklepic, Kinderstar Amelie Ricca, Kabarettistin Edith Leyrer, die nieder­­österreichische Nationalratsab­geordnete Melanie Erasim sowie die Florisdsdorfer Bezirks-Vizechefin Astrid Pany. „Uns geht es niemals um negative Schlagzeilen“, beschrieb Sender-Chef Robert Ebhart, der die Firma gemeinsam mit seiner Gattin Irmela mit großer ­Hingabe betreibt, seine ­Philosophie.

Unabhängig

„Wir sind parteipolitisch völlig unabhängig. Der Sinn unserer Berichterstattung, also der Storys und Interviews, ist die Förderung der Demokratie, die Toleranz gegenüber allen religiösen und ethnischen Gruppen sowie die Ablehnung von politischem ­Extremismus.“ Was ihm besonders wichtig ist: „Wir wollen in unseren ­Sendungen niemanden bloßstellen, sondern nur über die positiven Seiten berichten.“ Das ist gerade in der Society-TV-Branche selten geworden.

Lebenstraum

Florisdorf ist, wie gesagt, die Heimat von TV21. „Aber wir berichten auch gerne von Veranstaltungen in anderen Bezirken und Gemeinden“, meinte Ebhart, der sich mit der Gründung der kleinen Fernsehstation vor zehn Jahren einen ­Lebenstraum erfüllt hatte.