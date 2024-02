Twist! Eine musikalische Reise in die 1960er-Jahre

„Twist!“ bringt ab 14. 2. im Hernalser Metropol die 1960er-Jahre auf die Bühne. Da bekommen die Besucher gleich Riesenlust auf ein Tänzchen.

Alles dreht sich, alles bewegt sich – das Metropol lädt sein Publikum mit „Twist!“ zu einer unwiderstehlichen Zeitreise in die 1960er Jahre ein. Unter der fachkundigen musikalischen Leitung von Valentin Oman werden die pulsierenden Rhythmen und eingängigen Melodien dieser Epoche perfekt eingefangen. Auf der Bühne stehen unter anderem Vincent Bueno und Dagmar Bernhard.

Musical mit Twist-Tanz

Schon an der Wende der 50er- zu den 60er-Jahren wird das entdeckt, was man später Lifestyle nennen wird. Ob Kleider oder Frisuren, Modetänze oder Partyspiele – was gerade der „neueste Schrei“ ist, erfährt die lebenshungrige Nachkriegsgeneration aus den Illustrierten. In der Welt einer Zeitschriftenredaktion spielt auch die Story von Twist – so hieß der angesagteste Modetanz der Jahre 1961/62, der historisch der erste war, der ohne Körperkontakt auskam.

Querelen im Hochglanz-Magazin

„Twist!“ ist auch der Titel des Hochglanzmagazins, bei dem eine umtriebige Chefredakteurin das Regiment führt. Dabei ist sie in ständige Querelen mit dem Direktor des Verlagshauses verstrickt, der zu allem Unglück auch noch ihr Ex-Ehemann ist und die mäßig erfolgreiche Zeitschrift lieber heute als morgen einstellen möchte. Da hat ein tanzbegabter Redakteur eine möglicherweise rettende Idee. Durch die Teilnahme an einem großen Contest will er die Tanzillustrierte zu höheren Ehren und damit auch zu einer höheren Auflage bringen. Aber der Dancing Star in spe hat seine Rechnung ohne die Tanzpartnerin gemacht …

Starkes Ensemble:

Vincent Bueno als Silvio

Victoria Sedlacek als Cindy

Dagmar Bernhard als Barbara

Bernhard Viktorin als Boris

Martin Oberhauser als Hugo

Markus Richter als Bertram

Elisabeth Blutsch als Rita

Denise Jastraunig als Linda

INFO: ab 14. 2. 2024

Hernalser Hauptstraße 55, 1170 Wien

wiener-metropol.at