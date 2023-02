Uber Pet: Mit dem Haustier bequem von A nach B

Egal ob mit der Katze zum Tierarzt oder dem Hund zu den Verwandten. Ab Montag, den 20. Februar, der gleichzeitig auch der „Liebe dein Haustier-Tag“ ist, launcht Uber Österreich eine neue Funktion: Uber Pet. Zum gleichen Preis wie mit UberX Priority gelangt man jetzt noch einfacher und per Knopfdruck mit seinem Haustier an sein Ziel.

Tierischer Fortschritt

Die Möglichkeit, Haustiere in Uber-Fahrten zu transportieren, ist ein großer Fortschritt, der von vielen geschätzt wird. Dies liegt daran, dass Haustierbesitzer in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatten, sich von Ort zu Ort zu bewegen, da viele herkömmliche Taxi- und Fahrdienste keine Haustiere in ihren Fahrzeugen transportieren. Mit „Uber Pet“ müssen sich Haustierbesitzer keine Sorgen mehr machen, ihre Haustiere mitzunehmen, da es eine sichere und praktische Lösung bietet.

„Die Möglichkeit, ein Haustier mitzunehmen, wird von Fahrgästen immer häufiger nachgefragt. Daher freuen wir uns, die „Uber Pet“ Option in Wien zu lancieren und damit das Leben mit Haustieren in der Stadt ein bisschen einfacher zu machen“, so Martin Essl, General Manager Uber Österreich. „Die Fahrt zum Tierarzt oder der Besuch von Familie und Freunden mit dem tierischen Begleiter sind ab sofort nur einen Klick in der Uber App entfernt.“

Handhabung

Uber Pet wird als eigenständige Option in der Uber App, neben Optionen wie UberX, UberX Priority, Premium, Green, XL oder Van angezeigt. Fahrgäste können einfach nach unten scrollen und Uber Pet auswählen, um eine Fahrt mit ihrem Haustier zu bestellen. Der genaue Fahrpreis und die voraussichtliche Wartezeit werden wie gewohnt bereits vor Bestellung in der App angezeigt.

Tipps für die Mitnahme von Haustieren: