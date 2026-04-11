Die Bezirksvorstehung lädt mit der Gebietsbetreuung zur Beteiligung ein!

Die Taborstraße zählt zu den zentralen Verkehrs- und Lebensadern im 2. Bezirk. In den Jahren 2027 und 2028 sind entlang der Straße umfangreiche Schienenumbauarbeiten geplant. Diese bieten eine große Chance, den gesamten Straßenraum neu zu denken und nachhaltig aufzuwerten. Die Bezirksvorstehung Leopoldstadt lädt gemeinsam mit der Gebietsbetreuung Stadterneuerung daher alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich aktiv an der zukünftigen Gestaltung zu beteiligen.

,,Zentrale Verbindung‘‘

Ab Mitte April bis Ende Juli 2026 haben Anrainerinnen sowie alle Interessierten die Möglichkeit, ihre Erfahrungen, Anliegen und Ideen einzubringen. Im Rahmen einer breit angelegten Befragung können Themen wie Verkehr, Barrierefreiheit, Grünraum und Aufenthaltsqualität eingebracht werden.

Die Durchführung erfolgt im Auftrag der Bezirksvorstehung durch die GB* (Gebietsbetreuung Stadterneuerung). Die Teilnahme ist sowohl online als auch persönlich möglich – etwa im Bezirksamt oder im GB*Stadtteilbüro. Darüber hinaus sind mehrere Vor-Ort-Aktionen entlang der Taborstraße geplant, bei denen Bürgerinnen und Bürger direkt mit Vertreterinnen und Vertretern der Bezirksvorstehung und der GB* ins Gespräch kommen können.

Bezirksvorsteher Alexander Nikolai betont:

„Die Taborstraße ist eine zentrale Verbindung in der Leopoldstadt. Hier wird gewohnt, gearbeitet und eingekauft – und sie wird von Menschen zu Fuß, mit dem Fahrrad, den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Auto genutzt. Unser Ziel ist es, diese wichtige Straße gemeinsam mit der Bevölkerung weiterzuentwickeln und eine sichere, lebenswerte und attraktive Umgebung für alle zu schaffen.“

Weiterer Ablauf

Die im Zuge der Beteiligung gesammelten Vorschläge werden im Anschluss von Fachleuten ausgewertet und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Die Ergebnisse dieses Prozesses werden voraussichtlich im Herbst 2026 öffentlich präsentiert. Auch in dieser Phase wird es nochmals die Möglichkeit geben, Feedback einzubringen.