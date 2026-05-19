Zwischen den Sportvereinen der drei Bezirke gibt es viele Überschneidungen. So spielt Red Star in Ottakring und ragt mehr oder weniger in die Bezirke 14 und 15 hinein. So heißt der Fußballklub ja “Red Star Penzing” mit der Adresse Kendlerstraße 38a im 16. Bezirk. Oder auf der Schmelz (15. Bezirk) trainieren viele Klubs, die in anderen Nachbarbezirken spielen – von den Sportlern selbst ganz abgesehen.

Willkommen in der Rapid-Kantin’

So haben die Bezirksvorsteher Michaela Schüchner (14), Steffi Lamp (16) und Dietmar Baurecht (15) beschlossen, alle gemeinsam einzuladen. Erstes Etappen-Ziel ist der 8. Juni von 18 bis 20 Uhr in der Hütteldorfer Rapid-Kantin’ (14., Gerhard-Hanappi-Platz 1).

Ein Hoch auf die Sportvereine

“Alle Sportvereine sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Sie sind von unschätzbarem Wert für die Bezirke, fördern den sozialen Zusammenhalt, tragen maßgeblich zu einer besseren Gemeinschaft bei und steigern Lebensqualität und Gesundheit”, so das Vorsteher-Trio. Bei dem Opening am 8.6. geht es ums Vernetzen, Kennenlernen und Austauschen. Anmeldung unter Anmeldung Sportvereine.

So geht’s dann weiter

Im Herbst ist die nächste Etappe geplant: Das gemeinsame, bezirksübergreifende Sportfest am 3. Oktober am Sportplatz von Red Star. “Wir wollen an diesem Tag möglichst viele Sportvereine aus den drei Bezirken zusammenbringen – und das betrifft nicht nur Fußball, sondern alle Sportarten”, so die Vorsteher. Von Tischtennis über Schach bis zu Volleyball, Football und Boxen …