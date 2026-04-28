Ob erste Tanzschritte oder bereits Bühnenerfahrung – das Angebot richtet sich bewusst an Anfänger*innen ebenso wie an Fortgeschrittene. Im Mittelpunkt stehen nicht Perfektion oder Leistung, sondern Spaß, Kreativität und das Miteinander. Kinder, Jugendliche und Erwachsene kommen hier zusammen, um sich zu Musik zu bewegen und gemeinsam Choreografien zu entwickeln.
Songcontest-Hits als Inspiration
Unterstützt werden die Teilnehmenden von den Tänzerinnen von Move2Rise. Gemeinsam entstehen Choreografien zu bekannten Songcontest-Hits – ein Konzept, das aktuelle Musik mit künstlerischem Ausdruck verbindet. Dabei können die Teilnehmerinnen eigene Ideen einbringen und neue Formen der Bewegung entdecken.
Vom Workshop zum Videoclip
Ein besonderes Highlight wartet am Ende der Reihe: Beim gemeinsamen Videodreh werden die erarbeiteten Choreografien professionell in Szene gesetzt. So wird aus den Workshops nicht nur ein kreatives Erlebnis, sondern auch ein bleibendes Ergebnis.
Kostenlos teilnehmen – jetzt anmelden
Alle Workshops sind kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich:
📧 kulturlabor.gemeindebau@wohnpartner-wien.at
Veranstaltungsorte:
Gemeinschaftsraum, Wehlistraße 161A, 1020 Wien
Mobiles Team 2, Wehlistraße 178, 1020 Wien
Termine im Überblick
Di, 28. April – Schnuppertermin
Kinder: 16:30–17:30 Uhr (Gemeinschaftsraum)
Jugendliche & Erwachsene: 17:30–18:30 Uhr (Mobiles Team 2)
Do, 30. April – 1. Workshop
Kinder: 16:30–17:30 Uhr
Jugendliche & Erwachsene: 17:30–19:30 Uhr
(beides im Gemeinschaftsraum)
Di, 5. Mai – 2. Workshop
Kinder: 16:30–17:30 Uhr (Gemeinschaftsraum)
Jugendliche & Erwachsene: 17:30–19:30 Uhr (Mobiles Team 2)
Do, 7. Mai – 3. Workshop
Kinder: 16:30–17:30 Uhr
Jugendliche & Erwachsene: 17:30–19:30 Uhr
(beides im Gemeinschaftsraum)
Sa, 9. Mai – Videoclip-Dreh
10:00–18:00 Uhr, Treffpunkt: Gemeinschaftsraum