Bereits 18 Prozent der österreichischen Immobilienbesitzer:innen haben aktuell eine Klimaanlage installiert. Gleichzeitig plant fast jede sechste Person innerhalb der kommenden fünf Jahre die Anschaffung eines Geräts. Besonders in Städten und dicht verbauten Regionen wächst damit der Wunsch nach angenehm gekühlten Wohnräumen deutlich.

Hitze verändert den Wohnkomfort

Für viele Menschen steht dabei vor allem die Lebensqualität im Mittelpunkt. Laut Studie nennen 56 Prozent mehr Komfort an heißen Tagen als wichtigsten Grund für eine Klimaanlage. Fast jede zweite Person verbindet damit außerdem besseren Schlaf während Hitzewellen. 44 Prozent sehen die zunehmenden extremen Sommertemperaturen als wesentlichen Auslöser für die Anschaffung.

Auch die gesellschaftliche Einstellung hat sich verändert: 43 Prozent der Befragten stehen Klimaanlagen positiv gegenüber, weitere 37 Prozent neutral. Besonders auffällig ist die hohe Zufriedenheit unter den Nutzer:innen: 93 Prozent zeigen sich mit ihrer Anlage zufrieden, 62 Prozent sogar sehr zufrieden.

„Was früher als Komfort galt, wird zunehmend zur Voraussetzung für Lebensqualität – insbesondere in urbanen Regionen mit immer mehr Hitzetagen.“

…erklärt Alexander Springler, General Manager von Daikin Österreich.

Viele unterschätzen moderne Technik

Trotz der steigenden Nachfrage bestehen weiterhin viele Vorurteile. Vor allem der Stromverbrauch wird häufig überschätzt: Jede zweite befragte Person verbindet Klimaanlagen spontan mit hohen Energiekosten.

Dabei seien moderne Systeme heute deutlich effizienter als noch vor einigen Jahren. Laut Daikin liegen die jährlichen Kühlkosten moderner Multisplit-Anlagen – abhängig von Nutzung und Größe – bei rund 330 Euro pro Jahr. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage könnten die laufenden Stromkosten sogar massiv reduziert werden.

Nur 23 Prozent der Befragten fühlen sich laut Studie überhaupt gut über moderne Klimaanlagen informiert. Gleichzeitig wünschen sich viele leise Geräte, einfache Installationen und möglichst geringe Betriebskosten.

Leise Geräte und smarte Steuerung gefragt

Besonders wichtig bei der Kaufentscheidung sind laut Studie:

leiser Betrieb der Anlage

einfache Installation

niedrige Anschaffungskosten

Heizfunktion in der Übergangszeit

unauffälliges Design

klimafreundliche Kältemittel

Steuerung via App und smarte Funktionen

Damit werden Klimaanlagen zunehmend zu multifunktionalen Systemen, die nicht nur kühlen, sondern auch heizen und energieeffizient arbeiten sollen.

Rekordzahlen bei Klimaanlagen

Für Daikin selbst brachte das vergangene Jahr ein Rekordergebnis: Mehr als 20.000 Split-Klima-Außengeräte wurden österreichweit verkauft. Das Unternehmen sieht darin ein klares Zeichen dafür, dass Klimatisierung angesichts der steigenden Temperaturen immer wichtiger wird.

Besonders im Sommer steige die Nachfrage stark an. Deshalb rät Daikin dazu, die Anschaffung frühzeitig zu planen. In den heißen Monaten seien sowohl Geräte als auch Montagetermine oft knapp.

Wien besonders von Hitzetagen betroffen

Der steigende Kühlbedarf hängt eng mit dem Klimawandel zusammen. Europa zählt zu den sich am schnellsten erwärmenden Kontinenten weltweit. Auch Österreich erwärmt sich deutlich schneller als der globale Durchschnitt.

Besonders stark betroffen ist Wien: In den Jahren 2022 und 2023 wurden jeweils mehr als 30 Hitzetage registriert. Gleichzeitig rechnen Expert:innen damit, dass der Bedarf an Kühlung in Österreich bis 2050 massiv steigen wird.

Schon heute sind österreichweit mehr als 400.000 Klimaanlagen in privaten Haushalten im Einsatz. Branchenexpert:innen gehen davon aus, dass der Markt vor allem in Ballungsräumen und in Ostösterreich weiter deutlich wachsen wird.

Kühlung wird auch für Unternehmen wichtiger

Nicht nur private Haushalte investieren zunehmend in Kühlung. Auch Unternehmen setzen verstärkt auf moderne Klimasysteme – etwa in Hotels, Büros, Einkaufszentren, Logistikzentren oder Rechenzentren.

Gerade durch Digitalisierung und KI-Anwendungen wächst der Bedarf an leistungsfähigen Kühlsystemen stark. Laut Prognosen könnte sich der Kühlbedarf in Österreich bis 2050 sogar mehr als verdoppeln.

„Kühlung entwickelt sich zunehmend zu einem wirtschaftlichen Faktor.“

…sagt Gerhard Perschy, General Manager Commercial bei Daikin Österreich. Unternehmen müssten ihre Gebäude, Mitarbeitenden und technische Infrastruktur künftig noch stärker vor Hitze schützen.