Urban Gardening: Frisches Gemüse vom Friedhof

Statt auf Obst und Gemüse aus dem Supermarkt zurückzugreifen, greifen immer mehr Wienerinnen und Wiener selbst zum Spaten und bauen ihr Gemüse selbst an. „Urban Gardening“ ist nun auch auf zwei Wiener Friedhöfen möglich.

Auf jeweils 24m2 großen Beeten kann ab Mai am Zentralfriedhof und am Meidlinger Friedhof Südwest eigenes Gemüse gezogen werden. Das Projekt der Friedhöfe Wien wird in Kooperation mit dem Urban-Gaending-Unternehmen Ackerhelden umgesetzt. „Unsere Kooperationspartner verfügen über umfassende Erfahrung in der Betreuung von Bio-Beeten und Hobby-Gärtnerinnen und -Gärtnern.“, so Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien.

Keine Gräber

Von den Ackerhelden werden Tipps und Werkzeuge zur Verfügung gestellt. Die Beete befinden sich auf leeren Flächen, auf denen sich keine Gräber befanden. Ab Anfang Mai soll dann das große Garteln beginnen: Anfangs stehen acht Bio-Gemüsekulturen zur Verfügung, später sollen vier weitere dazukommen.

(C) Friedhöfe Wien: Eine der neuen Urban-Gardening-Flächen befindet sich auf dem Meidlinger Friedhof Südwest. Vlnr: Jan Peter Pech (Ackerhelden), Renate Niklas (Geschäftsführerin Friedhöfe Wien), Rita Himmel (Ackerhelden), Bezirksvorsteher Wilfried Zankl und Arno Uhrmann (Friedhöfe Wien).

„Friedhöfe sind als Grünräume und Naherholungsgebiete unseres Bezirks unverzichtbar. Das neue Angebot ist insbesondere für jene, die zuhause keinen Garten haben, wertvoll.“ freut sich Wilfried Zankl, Meidlinger Bezirksvorsteher.

Kosten

Pro Jahr kostet das Gartenvergnügen 139 Euro. Das Garteln am Friedhof ist bisher nur all jenen möglich, die ein Grab auf einem der 46 Friedhöfen der Friedhöfe Wien GmbH verfügen. Die Buchung einer Gartenfläche ist nur über das Digitale Grab möglich. Das Digitale Grab ist kostenloser Bestandteil jeder Grabstelle.