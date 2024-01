Vanessa Mai live bei Holiday on Ice in der Stadthalle!

Am Sonntag, den 28. Jänner 2024, erlebt die Wiener Stadthalle ein fulminantes Finale der 80-jährigen Jubiläumsproduktion von Holiday on Ice mit dem spektakulären Auftritt der Chart-Stürmerin Vanessa Mai.

Die Eisshow, die bereits mit drei Einträgen im „Guinness Buch der Rekorde“ glänzt und über 330 Millionen Besucher:innen auf fünf Kontinenten begeisterte, feierte mit „A NEW DAY“ ihre bisher künstlerisch und technisch aufwendigste Produktion.

Fulminantes Finale mit Vanessa Mai

Mit einem Repertoire aus erstklassigem Eiskunstlauf, atemberaubender Akrobatik, 300 fantasievollen Kostümen, bildgewaltigen Kulissen und vielen bekannten Hits zog die Jubiläumsshow die Zuschauer in ihren Bann. Doch der krönende Höhepunkt ist zweifelsohne der Auftritt von Vanessa Mai, einer der vielseitigsten Künstlerinnen Deutschlands.

Einzigartige Verbindung

Die Verbindung zwischen Vanessa Mai und Holiday on Ice geht über die bloße Performance hinaus. Beide verkörpern den Geist des Träumens und das Streben nach Exzellenz in ihren jeweiligen Kunstformen. Vanessa Mai, die mit ihren Alben und Singles regelmäßig die Charts erobert und auf den großen Bühnen zu Hause ist, lebt ihre Leidenschaft für die Musik und das Entertainen. Genau wie die Holiday on Ice-Familie, die seit 80 Jahren mit ihren magischen Shows Generationen verbindet.

Die Jubiläumsshow „A NEW DAY“ ist noch bis zum 28. Jänner 2024 in der Wiener Stadthalle zu bewundern.