Mit mehr als 40 Millionen YouTube-Aufrufen seit Februar sorgt „Vienna Bites!“ für Aufsehen. Unter der Regie der amerikanischen Filmemacherin Bianca Poletti streift ein Vampir-Clan durch die Wiener Gastronomie und enthüllt ein „dunkles Geheimnis“. Doch keine Sorge, statt blutiger Horrorszenen erwarten die Zuschauer raffinierte Wiener Küche, historische Bezüge und eine gehörige Portion Humor.

Kulinarik wird als Reisemotiv immer wichtiger und ist heute – neben Kunst und Kultur – ein zentraler Grund für einen Wien-Besuch. Rund ein Drittel aller Gastronomiebeschäftigten und der gesamten gastronomischen Wertschöpfung Österreichs entfällt auf unsere Stadt“,

betont WienTourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner die Rolle von Wiener Küche in Wirtschaft und Tourismus.

Wien als kulinarische Vampir-Hochburg

„Vienna Bites!“ verknüpft den historischen Vampir-Mythos mit der Wiener Kulinarik. Schon 1725 tauchte der Begriff „Vampyri“ in der Wiener Zeitung auf. Kaiserin Maria Theresias Leibarzt Gerard van Swieten versuchte damals, das „Vampir-Fieber“ als Aberglauben zu entkräften. WienTourismus macht daraus jetzt eine charmante Legende.

Die Hauptrolle im Kurzfilm übernehmen Wiener Spitzenköche wie Anton Pozeg (Culinary Director Sacher), Lukas Mraz (Mraz & Sohn), Stefanie Herkner (Zur Herknerin) und Parvin Razavi (&flora), die mit ihren Gerichten das Blut der Gäste stilvoll veredeln. So wird Wien unter Vampiren zur wahren „Genussmetropole“: der rote Lebenssaft der Bewohner als Delikatesse, genährt durch die weltweit berühmten Küche der Stadt.

Ein Kurzfilm, der hungrig auf Wien macht

Die filmische Reise führt dabei durch Wiens kulinarisches Erbe: vom Hotel Sacher über das Café Schwarzenberg bis zum Würstelstand „Alles Wurscht“, dem Volksgarten Pavillon und der Fleischerei Kröppel. Wien ist weltweit einzigartig, denn die Stadt ist Namensgeberin eines eigenen Speisenstils.

Heurigen, Kaffeehäuser und Würstelstände zählen zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. Sie bilden die perfekte Bühne für den Kurzfilm, der historische Elemente und popkulturellen Vampir-Mythos unterhaltend und mit einem Augenzwinkern verbindet.

Aus Film & Musik: Starbesetztes Kreativ-Team

Der Kurzfilm entstand in Zusammenarbeit mit der Agentur seite zwei und wurde von der Wiener Filmproduktion Muellers Bureau. Bianca Poletti, vielfach ausgezeichnete Werbe- & Film-Regisseurin aus Los Angeles, führte Regie. Die Musik steuerte Morgan Kibby bei, bekannt für ihre Arbeiten mit Harry Styles (bei Fine Line), Lady Gaga und The Graveyard Club.

Mit der digitalen Kampagne erreicht „Vienna Bites!“ die USA, Kanada, Großbritannien, Südkorea, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Eine cineastisch aufbereitete Entdeckungsreise, die nicht nur Touristen die Kulinarik Wiens nahebringt, sondern auch Einheimische dazu humorvoll anregt, das reiche kulinarische Erbe der Stadt für sich neu zu entdecken

Information zu Drehorten, Vampire-Mythos und Wiener Küche: vampire.wien.info

Tipps zu Wiener Restaurants, Cafés und Wirtshäusern: viennabites.wien.info