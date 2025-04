Vienna City Marathon: Strecke & Verkehr auf einen Blick

Der Vienna City Marathon bringt am 5. und 6. April Tausende Läuferinnen, Läufer und Fans auf die Straßen Wiens. Damit alles reibungslos läuft, sind präzise Planung und eine enge Zusammenarbeit aller Verkehrspartner gefragt.

„Das verkehrspolizeiliche Einsatz- und Sicherheitskonzept wurde erneut optimiert“, erklärt Generalmajor Thomas Losko, Einsatzleiter der Landesverkehrsabteilung Wien. „Da sich der uniformierte Fahrrad-Dienst der LVA-Wien bewährt hat, werden auch heuer wieder Kolleginnen und Kollegen auf dem Rad im Einsatz sein. Insgesamt sorgen rund 400 Polizistinnen und Polizisten für einen sicheren Ablauf.“

Für Fragen steht die Telefon-Hotline der Landesverkehrsabteilung Wien unter +43 1 90600-32431 bereit.

ÖAMTC informiert über Verkehrssperren

Als langjähriger Mobilitätspartner des Vienna City Marathons stellt der ÖAMTC umfangreiche verkehrsrelevante Informationen bereit. „Ab den frühen Morgenstunden gibt es temporäre Straßensperren und eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeiten“, so Marc Römer von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. „Unser Ziel ist es, den Durchzugsverkehr möglichst aufrechtzuerhalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass Anrainerinnen und Anrainer notwendige Wege zurücklegen können.“

Detaillierte Infos zu Sperren, Querungsmöglichkeiten und Alternativrouten sind auf der ÖAMTC-Website abrufbar: www.oeamtc.at/verkehr.

Wer am Veranstaltungstag sein Fahrzeug benötigt, sollte es am Vortag außerhalb der betroffenen Zonen oder in einer Garage parken. Aktuelle Verkehrsinformationen gibt es über die ÖAMTC-Info-Hotline unter 0810 120 120.

Wiener Linien: Öffentlicher Verkehr als beste Alternative

„Der Vienna City Marathon zeigt, wie eng Sport und Mobilität in Wien verbunden sind“, betont Ivana Vukasovic, Wiener-Linien-Marathon-Koordinatorin. „Wir sorgen für eine reibungslose An- und Abreise für Sportlerinnen, Sportler und Fans. Zudem wurden alle geplanten Modernisierungsarbeiten entlang der Strecke so abgestimmt, dass einem einzigartigen Lauferlebnis nichts im Wege steht.“

Detaillierte Informationen zu Umleitungen und geänderten Linienführungen gibt es unter: www.wienerlinien.at.