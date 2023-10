Vikings: Finnen-Stars bleiben 2024 in Simmering

Die Vienna Vikings freuen sich über zwei wichtige Vertragsverlängerungen für die Football-Saison 2024: Mit Defensive-Back Elmeri Laalo und Runningback Karri Pajarinen bleiben zwei Schlüsselspieler in Wien, um wieder auf Titeljagd zu gehen.

Bei der Bekanntgabe der beiden Vertragsverlängerungen lobte Head-Coach Chris Calaycay die Intelligenz und Arbeitseinstellung der beiden finnischen Nationalteamspieler: „Elmeri and Karri sind außergewöhnliche Talente, große Teamplayer und tolle Athleten.“ Für den 21-jährigen Elmeri Laalo (Foto) ist Wien die erste Profistation seiner Football-Karriere. Er wurde heuer auch als ‚Defensive Rookie Of The Year‘ in der European League of Football nominiert.

Maßgebliche Beteiligung an Top-Platzierung

Runningback Karri Pajarinen freut sich ebenfalls schon auf seine zweite Saison mit den Vikings. Pajarinen war – zusammen mit Unit-Kollegen Florian Wegan – maßgeblich am erfolgreichen Rushing Game der Vikings beteiligt. Am Ende der Regular Season, die die Wiener „perfect“ abschlossen, stehen die Vienna Vikings auf Platz Eins der ELF-Tabelle in Rushing Yards und Rushing Touchdowns. Pajarinen erlief dabei in 115 Versuchen 560 Yards. elf.viennavikings.com